26,38 EUR +0,69% (01.04.2022, 08:48)



26,06 EUR -5,17% (04.04.2022, 17:35)



DE000A2NB601



A2NB60



JEN



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (04.04.2022/ac/a/t)







Paris (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) startete im März 2020 nach einem Tief bei 12,99 EUR eine starke Rally, wie aus der Veröffentlichung dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am 1. Dezember 2021 auf ein Hoch bei 37,76 EUR geführt und damit nahe an ihr Allzeithoch bei 39,54 EUR. Anschließend habe die Aktie eine SKS-Topformation ausgebildet. Diese habe sie am Freitag mit dem Fall unter die Nackenlinie vollendet, die aktuell bei 26,86 EUR liege.AusblickBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link