Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (11.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Das thüringische Untenrehmen für das laufende Geschäftsjahr noch keine konkrete Prognose ausgegeben. Dank der guten Auftragslage und einer gefüllten Projektpipeline gehe Vorstandschef Stefan Traeger bisher nur von "weiterem Wachstum" aus. Mehr Details dürfte es bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für 2020 am 25. März geben.Die Auswirkungen der Corona-Krise und die Investitionskürzungen seitens der Autoindustrie dürften bei JENOPTIK mehr als eingepreist sein. Anleger sollten daher den Blick nach vorne richtigen. Der deutsche Technologiekonzern sollte 2021 wieder zum Wachstum aus eigener Kraft zurückkehren.Die im Herbst 2020 zugekaufte Trioptics dürfte einiges dazu beisteuern und v.a. helfen, die Margen zu verbesseren. Das norddeutsche Unternehmen entwickele und produziere optische Mess- und Fertigungssysteme, mit denen die Kunden die Qualitätskontrolle bei der Produktion von Linsen, Objektiven und Kameramodulen vereinfachen könnten. Die Lösungen seien v.a. bei der Kontrolle von den kleinen Kameras für Smartphones stark nachgefragt.Weitere Aufträge im Bereich der Elektromobilität könnten für zusätzliche Impulse sorgen. Abgerundet werde das Ganze durch eine mögliche Abspaltung des Rüstungsgeschäfts. Mittlerweile dürfte sich das Umfeld für einen Verkaufsprozess wieder verbessert haben. Gut möglich, dass das Thema wieder aus der Schublade geholt werde.Viel Fantasie, die der JENOPTIK-Aktie in den kommenden Wochen wieder Auftrieb geben sollte. Anleger mit Weitblick könnten die laufende Konsolidierung daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. "Der Aktionär" spekuliere auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.