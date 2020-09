XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit. (17.09.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Q2 auftragsseitig erwartungsgemäß schwächer - AktienanalyseWie viele andere Firmen musste auch der Technologiekonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) der Corona-Krise Tribut zollen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Gewinn von April bis Juni im Jahresvergleich um rund ein Fünftel auf elf Mio. Euro zurückgegangen. Der Umsatz sei um 15,7 Prozent auf 164,6 Mio. Euro gesunken - bereinigt um die Entkonsolidierung von Hillos. Der Auftragseingang sei um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Auch im Tagesgeschäft sei es deutlich schlechter gelaufen. Der operative Gewinn sei um rund ein Drittel auf 13,1 Mio. Euro gesunken. Bereinigt um Sondereffekte wie etwa Sparmaßnahmen seien beim Gewinn vor Zinsen und Steuern 13,5 Mio. Euro hängen geblieben.Die Aktie habe nach Zahlenvorlage dennoch einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Es sei vor allem der Ausblick gewesen, der Anleger aus der Reserve gelockt habe. "Nach einem solidem Start zu Jahresbeginn ist das zweite Quartal auftragsseitig erwartungsgemäß schwächer verlaufen, wir sind jedoch optimistisch, was unsere Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr angeht", so JENOPTIK-Chef Stefan Traeger. "Ausschlaggebend hierfür ist auch, dass wir umfassend und schnell auf die strukturellen Herausforderungen insbesondere in der Automobilindustrie und auch auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie mit einem Bündel an Maßnahmen reagiert haben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: