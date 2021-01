Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:



Als global agierender Technologie-Konzern ist JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) mit den drei photonischen Divisionen Light & Optics, Light & Production und Light & Safety sowie dem mechatronischen Geschäft unter der Marke VINCORION im Markt tätig. Optische Technologien, Systeme und Lösungen bilden dabei die Basis des Geschäfts von JENOPTIK. Zu seinen Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotive und Maschinenbau, Verkehr, Luftfahrt sowie die Sicherheits- und Wehrtechnik. JENOPTIK ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigt über 4.100 Mitarbeiter weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Die JENOPTIK-Aktie habe in den vergangen sechs Handelstagen knapp 15 Prozent an Wert zulegen können. Damit zähle das Unternehmen aus Jena zu den Top-Performern aus dem HDAX. Mit positiven Aussagen zur Profitabilität habe der Finanzvorstand Schumacher zum Wochenauftakt für einen ordentlichen Kursanstieg gesorgt.Wie DER AKTIONÄR am Vortrag berichtet habe, habe JENOPTIK die im Oktober angepassten Jahresziele für 2020 erreicht. Dies habe der CFO Hans-Dieter Schumacher in einem Interview bestätigt. Mit einem Kurssprung von acht Prozent sei ein Kaufsignal ausgelöst worden. Die JENOPTIK-Aktie notiere jetzt wieder auf dem Niveau von Februar 2020.Die Situation im Konzern habe sich verbessert und die Aussichten seien gut. Für 2021 stelle JENOPTIK eine Rückkehr zu Wachstum und eine EBITDA-Marge von 16 Prozent in Aussicht. Ursprünglich sei dieses Ziel erst für das Jahr 2022 anvisiert worden.Am Dienstagmorgen habe die JENOPTIK-Aktie zunächst knapp 1,5 Prozent verloren. Doch inzwischen befinde sich der Titel wieder im Plus. Nach einer kurzen Verschnaufpause sollte das Papier weiter steigen können. DER AKTIONÄR setze im Real-Depot auf einen positiven Newsflow und steigende Kurse. Das Kursziel lautet 29,20 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link