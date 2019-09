Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (02.09.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) von "verkaufen" auf "halten" hoch, senkt aber das Kursziel leicht von 24,50 Euro auf 24,20 Euro.Nach der Kursschwäche im Anschluss an die eher verhalten ausgefallenen Q2-Zahlen (Bekanntgabe am 08.08., Perfmormance seitdem: -17,2%) habe sich die JENOPTIK-Aktie seit Mitte August wieder stabilisiert. Seit Mitte letzten Jahres weise der Titel nichtsdestotrotz sowohl absolut als auch relativ eine deutlich unterdurchschnittliche Kursentwicklung (bspw. 12 Monate: -35,5%; relativ zum SDAX: -20,0 Pp) auf. Da sich die fundamentale Einschätzung des Analysten von JENOPTIK seit Vorlage der Q2-Zahlen nicht geändert habe, behalte er seine Prognosen bei. Jedoch sei der Aktienkurs unter sein bisheriges Kursziel gefallen, weshalb der Analyst nun ein moderates Aufwärtspotenzial sehe.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die JENOPTIK-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. Seit seiner Umvotierung Mitte Mai 2017 auf "verkaufen" weise der Titel einen Kursrückgang von 14,8% auf. Größter Unsicherheits- bzw. Belastungsfaktor für JENOPTIK bleibe die konjunkturelle Entwicklung. (Analyse vom 02.09.2019)