Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (02.08.2018/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseJENOPTIK (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) befindet sich seit Jahren in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 10. Mai sei der Aktie sogar der Ausbruch über das alte Allzeithoch gelungen. Anschließend sei sie auf ein neues Allzeithoch bei 39,54 EUR geklettert. Seit diesem Hoch korrigiere der Wert allerdings. Dabei sei er am 21. Juni unter die wichtige Zone zwischen 35,57 und 34,82 EUR zurückgefallen. An dieser Zone sei am 11. Juli ein Erholungsversuch gescheitert. Seit drei Tagen notiere JENOPTIK erneut an dieser Zone.Durchbreche die JENOPTIK-Aktie ihren kurzfristigen Aufwärtstrend bei aktuell 33,39 EUR auf Tagesschlusskursbasis, dann ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 29,88 bis 29,12 EUR abfallen. Sollte allerdings ein Ausbruch über 35,57 EUR gelingen, dann ergäbe sich Aufwärtspotenzial in Richtung 39,54 oder sogar 42,50 bis 43,00 EUR. (Analyse vom 02.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:34,16 EUR -0,58% (01.08.2018, 17:35)