Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (21.11.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK: Erholung ausgebremst - AktienanalyseNach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Halbjahr lief es für JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) im dritten Quartal wieder besser, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank Zukäufen und guter Geschäfte mit der Halbleiterdindustrie seien die Erlöse im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 212,7 Mio. Euro geklettert. Das operative Ergebnis (EBIT) sei sogar um 8,1 Prozent auf 25,9 Mio. Euro vorangekommen.Die im August gesenkte Jahresprognose sei daher bestätigt worden. Das Unternehmen rechne weiterhin mit einem Anstieg des Umsatzes auf 850 bis 860 Mio. Euro. Das wäre ein Wachstum im unteren einstelligen Prozentbereich. Die operative Marge (EBITDA-Marge) solle bei rund 15,5 Prozent liegen. "Erfreulich ist, dass wir im dritten Quartal weiter zulegen und die Umsatzlücke aus den Vorquartalen schließen konnten", so Unternehmenschef Stefan Traeger bei Vorlage der Zahlen. "Vor allem von Prodomax, die mit Automationslösungen im Automotive-Bereich wachsen, und unserem Optikgeschäft kam der Umsatzschub. Der Rückstand konnte trotz des Exportverbots im Verteidigungsgeschäft und der hohen Umsätze im Vorjahr aus dem Mautgeschäft aufgeholt werden."An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Zum einen sei die JENOPTIK-Aktie zuletzt schon stark gestiegen - seit dem Zwischentief im August um zeitweise mehr als 46 Prozent. Zum anderen habe JENOPTIK beim Auftragseingang im Berichtszeitraum einen Rückgang von 4,3 Prozent auf 182,4 Mio. Euro verzeichnet. Auch Analysten würden dem Papier daher zunächst keine großen Sprünge zutrauen. Deren durchschnittliches Kursziel liegt bei 27,53 Euro, also leicht über dem aktuellen Stand, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 46/2019)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:Xetra-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:26,38 EUR -0,90% (21.11.2019, 12:47)