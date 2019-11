XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (22.11.2019/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) von 24,20 Euro auf 27,50 Euro.Der Umsatz sei in Q3/2019 wie erwartet um 1,9% y/y geklettert. Die Ergebnisentwicklung sei sogar besser als von Jost erwartet ausgefallen (bspw. EBIT: +8,1% auf 26 (Vj.: 24; Analystenerwartung: 23; Marktkonsens: 24) Mio. Euro). Die Zielsetzungen für 2019 seien zum Teil bestätigt worden (u.a. Umsatz: zwischen 850 und 860 (Vj.: 835) Mio. Euro; EBITDA-Marge: ca. 15,5% (9M 2019: 15,3%)). Beim Auftragseingang gehe der Konzern allerdings nun von einem Rückgang (bisher: leichter Anstieg) aus. Ursächlich sei die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung, insbesondere in der Automobilindustrie.Auf dem gestrigen Kapitalmarkttag habe sich JENOPTIK auf langfristige Sicht jedoch deutlich optimistischer gegeben. Vor allem durch Übernahmen sollten bis zu 500 Mio. Euro Umsatz (bis 2022) akquiriert und die EBITDA-Marge (+70 Mio. Euro durch Übernahmen) deutlich ausgeweitet werden. Die wegfallenden Umsatz- und Ergebnisbeiträge der zum Verkauf stehenden Verteidigungssparte sollten hierdurch überkompensiert werden.Größter Unsicherheits- bzw. Belastungsfaktor für JENOPTIK bleibe die konjunkturelle Entwicklung bzw. die Entwicklung von konjunktursensitiven Branchen wie der Halbleiter- und der Automobilindustrie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: