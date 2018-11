Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,74 EUR +0,49% (16.11.2018, 09:43)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE000A2NB601



WKN JENOPTIK-Aktie:

A2NB60



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (16.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN).Der Umsatz sei in Q3 stärker als erwartet um 17,0% y/y gestiegen. Die im Vergleich zum Vorquartal (+5,5% y/y) beschleunigte Wachstumsdynamik resultiere dabei jedoch vor allem aus den jüngsten Akquisitionen (insbesondere Prodomax Automation per 23.07.2018), die 21,8 (hiervon Prodomax: 21,5) Mio. Euro zum Umsatzwachstum beigetragen hätten (Umsatz ohne Akquisitionen: +4,8% y/y). Auch die Ergebnisentwicklung sei erfreulich verlaufen. Wegen der jüngsten Akquisitionen habe das Unternehmen auch den Umsatzausblick für 2018 erhöht.Der Analyst behalte seine EPS-Prognose von 1,33 Euro für 2018 bei. Für 2019 habe er jedoch seine EPS-Prognose auf 1,42 (alt: 1,48) Euro gesenkt. Wegen der sich eintrübenden Konjunkturperspektiven sei die Bewertung des Titels - auch wenn sich diese in den letzten Wochen reduziert habe - noch zu hoch. Vor allem da ein großer Teil der wichtigsten Märkte von JENOPTIK konjunktursensitive Branchen seien (Halbleiter (hier aber im Gegensatz zu anderen Unternehmen bei JENOPTIK noch keine nennenswerte Schwäche spürbar), Automotive, Maschinenbau, Luftfahrt).Bei einem unveränderten Kursziel von 24,00 bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, daher sein "verkaufen"-Votum für die JENOPTIK-Aktie. (Analyse vom 16.11.2018)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie:XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:28,74 EUR +1,41% (16.11.2018, 09:35)