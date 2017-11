XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,09 EUR +0,75% (10.11.2017, 14:41)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,092 EUR +3,26% (10.11.2017, 14:39)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (10.11.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Der Umsatzanstieg sei in Q3 mit 7,7% y/y verhaltener als erwartet ausgefallen. Überwiegend erfreulich sei hingegen die Ergebnisentwicklung verlaufen (bspw. EBIT: +29,4% auf 22,9 (Vj.: 17,7) Mio. Euro). Der Ausblick für 2017 sei präzisiert worden. Das Unternehmen gehe demnach für das laufende Geschäftsjahr jetzt davon aus, jeweils das obere Ende der Zielspannen beim Umsatz und bei der EBIT-Marge zu erreichen.Der Analyst habe seine EPS-Prognosen wegen einer erwarteten höheren Steuerbelastung gesenkt (2017e: 1,04 (alt: 1,06) Euro; 2018e: 1,15 (alt: 1,17) Euro). Trotz mittelfristig positiver Perspektiven sehe er nach wie vor ein Abwärtspotenzial bei der Wertpapier, das in den letzten drei Monaten wieder deutlich um 19,1% habe zulegen und neue Mehrjahreshochs markieren können.Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: