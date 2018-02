XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,18 EUR -1,05% (09.02.2018, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

28,12 EUR -2,09% (09.02.2018, 11:57)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (09.02.2018/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN), erhöhen aber das Kursziel von 22,50 auf 23 Euro.Umsatz, EBITDA und EBIT seien laut vorläufigen Zahlen in Q4 2017 stärker als erwartet gewachsen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der Auftragseingang habe deutlich zulegen können. Hinsichtlich der neuen Strategie wolle JENOPTIK einen klaren Fokus auf photonische Technologien legen. Dies habe ab dem 01.09.2019 eine Segmentierung zufolge und die Verteidigungssparte werde nun unter einer neuen eigenständigen Marke geführt. Zukünftig wolle sich der Jenaer Konzern auch einen Verkauf der kleinsten der drei Sparten vorstellen. Die Ziele bis 2022 halte Friebel für ambitioniert.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die JENOPTIK-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 22,50 auf 23 Euro angehoben. (Analyse vom 09.02.2018)Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: