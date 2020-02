Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Die JENOPTIK AG (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2018 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von 834,6 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im SDAX und TecDAX geführt. (20.02.2020/ac/a/t)



Der Technologie- und Rüstungskonzern JENOPTIK (ISIN: DE000A2NB601, WKN: A2NB60, Ticker-Symbol: JEN) hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dank der jüngsten Zukäufe und guten Geschäften mit der Halbleiterindustrie sei der Umsatz im Jahresvergleich nach ersten Berechnungen um 2,5 Prozent auf 855 Mio. Euro geklettert. Damit habe JENOPTIK sein eigenes Ziel getroffen. Das EBITDA habe um mehr als fünf Prozent auf rund 134 Mio. Euro zugelegt. Die EBITDA-Marge habe sich um 0,4 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent verbessert.Kleiner Schönheitsfehler: Der Auftragseingang sei im Berichtszeitraum um sieben Prozent auf rund 813 Mio. Euro gefallen. Das Unternehmen habe dies mit einem vorgezogenen Großauftrag im Halbleiterausrüstungsgeschäft Ende 2018 sowie auf die Abschwächung in der Automobilindustrie begründet. "Ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen Eintrübung hat sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2019 gegen über den beiden vorangegangenen Quartalen in wichtigen Teilen unseres Geschäfts erwartungsgemäß verbessert", habe Unternehmenschef Stefan Traeger gesagt. Der Konzern sei für 2020 wegen der Auftragseingänge im vierten Quartal sowie des anhaltend guten Verlaufs im Halbleiterausrüstungsgeschäft positiv gestimmt und rechne deshalb mit weiterem Wachstum.So etwas höre die Börse natürlich gerne. Die Aktie habe nach Zahlenvorlage kräftig zulegen können. Und auch Analysten seien im Großen und Ganzen zufrieden gewesen. Peter Rothenaicher von der Baader Bank habe zudem auf die weiterhin attraktive Bewertung der Aktien verwiesen und daher seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 29 Euro (aktuell: 25,90 Euro) erneuert. (Ausgabe 07/2020)