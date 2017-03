Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

22,698 EUR -0,15% (27.03.2017, 12:45)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (27.03.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Malte Räther von der Commerzbank:Malte Räther, Aktienanalyst der Commerzbank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Investorenveranstaltung sein Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Das Unternehmen habe sich zu seinen Wachstumsperspektiven dank steigender Militärausgaben in der Welt positiv geäußert, so der Analyst. Er habe seine Gewinnschätzungen bis 2018 erhöht und dabei auf eine bessere Kostenkontrolle sowie auf eine steigende Profitabilität im Chipgeschäft verwiesen. Damit stehe er jetzt im Einklang mit den Markterwartungen. Das Wertpapier sei jedoch schon ambitioniert bewertet.Malte Räther, Aktienanalyst der Commerzbank, hat das Kursziel für die JENOPTIK-Aktie von 16,50 auf 21,00 Euro erhöht und sein "hold"-Votum bestätigt. (Analyse vom 27.03.2017)XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:22,67 EUR -0,02% (27.03.2017, 12:29)