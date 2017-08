Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (01.08.2017/ac/a/t)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Malte Schaumann von Warburg Research:Malte Schaumann, Analyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) und erhöht das Kursziel von 24 auf 26,50 Euro.Nach einem eher trägen Jahresstart dürfte das Jenaer Technologieunternehmen für das zweite Quartal gute Zahlen präsentieren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die zweite Jahreshälfte dürfte dann stark verlaufen. Die Unternehmensprognosen und die Gewinnerwartungen des Marktes könnten im zweiten Halbjahr durchaus steigen.Malte Schaumann, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die JENOPTIK-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 26,50 Euro angehoben. (Analyse vom 01.08.2017)XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:25,295 EUR +8,56% (01.08.2017, 11:34)