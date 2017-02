Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

18,112 EUR +1,97% (01.02.2017, 15:39)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den fünf Sparten Optical Systems, Healthcare & Industry, Automotive, Traffic Solutions und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.500 Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von rund 670 Mio. Euro. (01.02.2017/ac/a/t)



Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank:Peter Rothenaicher, Aktienanalyst der Baader Bank, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse vor Eckdaten für das vergangene Jahr sein Anlagevotum für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Wegen des herausragenden Auftragseingangs in Q3 sollte das Unternehmen Investoren nicht enttäuschen, so der Analyst. Die Wachstumsaussichten seien gut. Es gebe jedoch Unsicherheiten über die weitere strategische Ausrichtung, weil Konzernchef Michael Mertin zur Jahresmitte gehe. Deswegen bleibe Rothenaicher bei seiner Anlageempfehlung, obwohl das Wertpapier nicht teuer sei.Der Aktienanalyst der Baader Bank, Peter Rothenaicher, hat sein Rating für die JENOPTIK-Aktie bei "hold" belassen. Das Kursziel werde weiterhin bei 17,00 Euro gesehen. (Analyse vom 01.02.2017)