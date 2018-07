Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDax geführt. (05.07.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch - AktienanalyseDie JENOPTIK-Aktie (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) hat zuletzt einiges abbekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Offenbar würden einige Anleger nach dem guten Lauf die Zeit für Gewinnmitnahmen für gekommen halten. Auf Monatssicht sei der TecDAX-Wert um mehr als 17 Prozent in die Tiefe gerauscht. Die Kursgewinne von zwei Monaten hätten sich damit wieder in Luft aufgelöst. Aus Sicht der Experten ergebe sich daher eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Denn fundamental laufe es für JENOPTIK rund. Der Konzern verzeichne trotz der weltweiten Handelskonflikte zur Jahresmitte brummende Geschäfte."Wir spüren aktuell weiterhin starken Rückenwind in den Märkten", so JENOPTIK-Chef Stefan Traeger gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Da ist sehr viel Optimismus." Der Handelsstreit zwischen den USA, China und Europa habe sich bislang überhaupt nicht bei den Auftragseingängen ausgewirkt. "Wir sehen in unseren Kernmärkten, ganz besonders in der Halbleiterindustrie, aktuell keinerlei Zeichen für einen Abschwung." Gut möglich daher, dass JENOPTIK seinen Jahresprognose doch noch anheben werde. Wegen der Handelskonflikte hatte man zuletzt trotz starker Q1-Resultate darauf verzichtet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link