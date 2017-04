Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,803 EUR +0,10% (21.04.2017, 15:14)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (21.04.2017/ac/a/t)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Analyst Malte Schaumann von Warburg Research:

Malte Schaumann, Analyst von Warburg Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Investorenveranstaltung das Kursziel für die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) von 21 auf 23,50 Euro.

Er glaube daran, dass das Jenaer TecDAX-Unternehmen eine operative Marge (EBIT-Marge) von 12% übertreffen könne, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies habe positive Folgen für das Kursziel. Dies sei aber im Aktienkurs bereits eingepreist.

Malte Schaumann, Analyst von Warburg Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die JENOPTIK-Aktie bestätigt und das Kursziel von 21 auf 23,50 Euro angehoben. (Analyse vom 21.04.2017)