Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (19.03.2018/ac/a/t)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) unter die Lupe.Der Aktienchart des Tech-Konzerns aus Jena sehe nicht allzu vielversprechend aus. 2017 habe JENOPTIK zwar einmal mehr Bestmarken bei Umsatz und Gewinn erreicht, zudem habe man die Prognosen für 2018 erhöht und wolle bis 2022 bei den Erlösen jährlich im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, doch das Papier des Tech-Konzerns sei auch hoch bewertet - bis vor kurzem sei das jedenfalls so gewesen. Das Bankhaus Metzler habe diesbezüglich vor einer "Überhitzung" gewarnt. Die Erwartungen seien zwischenzeitlich auf ein unrealistisches Maß gestiegen, hätten die Experten schon im letzten Jahr gewarnt. Bewertungsaufschläge von bis zu 100 Prozent gegenüber dem Schnitt in der Industrietechnologie und Autozulieferer-Branche seien nicht zu rechtfertigen. Als es dann am Gesamtmarkt bergab gegangen sei, hätten wohl viele Anleger erst einmal ihre Gewinne gesichert. Zudem wolle sich JENOPTIK vermehrt auf sein Lichttechnik-Geschäft konzentrieren, denke damit einhergehend über einen Verkauf seiner Rüstungssparte nach, die für viele Anleger bislang eine Art Stabilitätsversprechen gewesen sei. Alles in allem sei die JENOPTIK-Aktie im Februar um 15,2 Prozent gefallen, sie stehe nun bei 28 Euro. Aussichten: ungewiss. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:27,64 EUR +0,14% (19.03.2018, 12:22)