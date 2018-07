XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

Die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) ist ein global agierender Technologie-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern. Optische Technologien sind die Basis seines Geschäfts: Mit dem überwiegenden Teil seines Leistungsspektrums ist JENOPTIK im Photonik-Markt tätig.



Zu den Kunden gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. 2017 erwirtschaftete JENOPTIK einen Umsatz von rund 748 Millionen Euro.



Hauptsitz des Konzerns ist Jena, Thüringen. Neben mehreren großen Standorten in Deutschland ist Jenoptik in Europa, den USA und Asien aktiv und beschäftigt weltweit rund 3.600 Mitarbeiter. Die JENOPTIK AG ist an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und wird im TecDAX geführt. (11.07.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Optoelektronik-Konzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN).Der Konzern übernehme den kanadischen Autozulieferer Prodomax Automation Ltd. (Spezialisiert im Bereich Prozessautomation) für einen nicht genau genannten Preis. Laut Angaben von JENOPTIK verfüge Prodomax über ein "starkes Umsatzwachstum" und die Profitabilität solle "deutlich über dem Durchschnitt des JENOPTIK-Konzerns" liegen. Der Kaufpreis habe sich Unternehmensgaben zufolge auf etwas weniger als das Zweifache des für 2018 erwarteten Umsatzes bzw. rund dem 7-fachen EBITDA belaufen, was Friebel als attraktiv erachte.Des Weiteren gehe JENOPTIK aufgrund des Zukaufs von Prodomax sowie einer "anhaltend guten Nachfrage" nun von einem Umsatz in 2018 von 805 bis 820 (bisher: 790 bis 810) Mio. Euro aus. Zu den restlichen Zielsetzungen seien keine Angaben gemacht worden.Auch wenn Friebel die Übernahme als positiv sehe, treffe dies auf die höhere Umsatzzielsetzung eher nicht zu. In der Mitte der Zielspanne sei die Prognose um lediglich 1,6% bzw. 12,5 Mio. Euro erhöht worden. Jedoch fließe hier noch der Umsatz von Prodomax mit ein, weshalb nur ein - wenn überhaupt - sehr kleiner Teil der erhöhten Umsatzerwartung organischer Natur sein dürfte. Außerdem sei bereits ein höherer Umsatz in 2018 erwartet worden (bisherige Analystenprognose: 806 Mio. Euro; Marktkonsens: 812 Mio. Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JENOPTIK-Aktie: