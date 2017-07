Tradegate-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:

23,134 EUR -0,29% (24.07.2017, 08:00)



ISIN JENOPTIK-Aktie:

DE0006229107



WKN JENOPTIK-Aktie:

622910



Ticker-Symbol JENOPTIK-Aktie:

JEN



Kurzprofil JENOPTIK AG:



Als integrierter Photonik-Konzern ist die JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) in den drei Segmenten Optics & Life Science, Mobility und Defense & Civil Systems aktiv. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luftfahrtindustrie. JENOPTIK hat rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 685 Mio. Euro. (24.07.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - JENOPTIK-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik- und Militärtechnikkonzerns JENOPTIK AG (ISIN: DE0006229107, WKN: 622910, Ticker-Symbol: JEN) charttechnisch unter die Lupe.Die JENOPTIK-Aktie habe die 161,8%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses von August 2002 bis Juni 2009 (24,56 EUR) zuletzt zumindest zeitweise überschritten. Mit 26,67 EUR scheine der Technologietitel aber sein zyklisches Hoch ausgebildet zu haben. Schließlich stehe auf monatlicher Basis ein klassischer "evening star" zu Buche. Dieses negative Candlestickmuster mahne zur Vorsicht, insbesondere wenn die Aktie nachhaltig in den steilen Aufwärtstrendkanal seit Herbst 2014 (obere Begrenzung akt. bei 22,85 EUR) zurückfallen sollte.Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen. Während der MACD auf historisch hohem Niveau notiere, stehe der RSI unmittelbar vor einem neuen Ausstiegssignal. Im Fall einer negativen Weichenstellung lasse die alte Börsenweisheit "was es nach oben versucht hat und gescheitert ist, versucht es in der Folge nach unten", sogar ein Ausloten der Haltezone aus den Hochs bei gut 16 EUR und der unteren Kanalbegrenzung des steilen Haussetrends (akt. bei 14,97 EUR) befürchten. Um die negativen Implikationen des angeführten "evening stars" abzumildern, sei zumindest eine Rückeroberung des eingangs erwähnten Fibonacci-Levels vonnöten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.07.2017)XETRA-Aktienkurs JENOPTIK-Aktie:23,18 EUR -1,15% (21.07.2017, 17:35)