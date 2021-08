NASDAQ-Aktienkurs JD.com-Aktie:

74,61 USD -0,81% (25.08.2021, 16:05)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

013A



NASDAQ-Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (25.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des E-Commerce-Giganten JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, NASDAQ-Symbol: JD) unter die Lupe.JD.com sei wie viele andere chinesische Technologie-Aktien in den vergangenen Wochen unter Druck gestanden. Nun hätten aber offenbar die Schnäppchenjäger wieder zugegriffen und die JD.com-Aktie sei deutlich angestiegen. An die gute Zukunft des E-Commerce-Giganten glaube auch die Starinvestorin Cathie Wood. Charttechnisch betrachtet sei JD.com etwas interessanter als der Konkurrent Alibaba. JD.com sei aber auch teurer als Alibaba. Die jüngst gemeldeten Zahlen seien aber überzeugend ausgefallen und würden die starke Marktposition von JD.com unterstreichen. Die JD.com-Aktie habe vielleicht schon ihr Tief gesehen. Das Papier bleibe angesichts der politischen Risiken natürlich mit Risiken behaftet. Trader könnten aber jetzt ein paar Stücke in ihre Depots reinlegen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.08.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JD.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:63,60 EUR -0,78% (25.08.2021, 16:18)