Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

69,60 EUR +1,46% (16.10.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

81,52 USD +1,58% (16.10.2020, 22:00)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (18.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Chinesische Internet- und E-Auto-Aktien geben mächtig Gas, viele Titel notieren nahe oder sogar auf Rekordhoch. Doch nicht jede Aktie eignet sich auch für jeden Anlegertyp. DER AKTIONÄR verrät, wie Investoren jetzt handeln sollten.Während im Rest der Welt die Corona-Infektionszahlen die Schlagzeilen beherrschen würden, setze sich die wirtschaftliche Erholung in China dynamisch fort. Für den August habe das Reich der Mitte den höchsten Exportzuwachs seit 2019 gemeldet, die Einfuhren in der Zeit seien im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Der private Konsum erhole sich zwar langsamer, aber auch bei den Ausgaben der Bevölkerung zeige der Trend mittlerweile nach oben. Die Rahmenbedingungen für China-Tech würden günstig bleiben. Das spiegele sich in den Kursgewinnen der entsprechenden Aktien wider.Was die reine Kursentwicklung betreffe, hat Alibabas großer Konkurrent im E-Commerce, JD.com, den Marktführer im laufenden Jahr mit 127% locker überholt. Mit seinem Pool an eigenen Warenlagern, der Vielzahl an Kooperationen mit internationalen Einzelhandelsriesen (u.a. Walmart), einer selbst entwickelten Logistik-Infrastruktur und zigtausenden Auslieferungsboten für das Fullfilment sei der Konzern hervorragend aufgestellt, um auch für das dritte Quartal starke Wachstumsraten zu liefern. Analysten von Morgan Stanley würden schätzen, dass JD.com beim Umsatz um mindestens 20% zugelegt habe. Für das vierte Quartal würden die Prognosen auf einen ähnlich hohen Zuwachs lauten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JD.com-Aktie: