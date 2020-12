Börsenplätze JD.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

71,00 EUR +1,72% (03.12.2020, 16:00)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

85,782 USD +1,66% (02.12.2020, 15:46)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Es werde das größte IPO seiner Art in Asien: Chinas E-Commerce-Schwergewicht JD.com bringe sein digitales Gesundheitsgeschäft an die Börse. Voraussichtlich ab nächstem Dienstag würden die Aktien von JD Health in Hongkong gehandelt. Bereits jetzt sei klar: Das Ereignis sei gleich in mehrfacher Hinsicht rekordverdächtig.381,9 Mio. Aktien würden zum Preis von je 70,58 HKD (Hongkong-Dollar) ausgegeben. Der Preis liege damit am oberen Ende der zuvor kommunizierten Spanne. Das werde umgerechnet rund 3,5 Mrd. USD in die Kasse von JD Health spülen. Das Unternehmen werde damit mit insgesamt 28,5 Mrd. USD bewertet.Viele Börsengänge seien dieses Jahr sehr erfolgreich verlaufen - auch das Zweitlisting von JD.com. Kein Wunder, dass JD.com nun auch die Gesundheitssparte an die Börse bringe. Die Logistiktochter JD Logistics könnte folgen. Der Fintech-Arm werde dagegen nach dem auf Eis gelegten Börsengang der Ant Group wohl vorerst nicht öffentlich handelbar. JD.com sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs" und bleibe angesichts des starken Wachstums kaufenswert, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link