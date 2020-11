Börsenplätze JD.com-Aktie:



JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (05.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Wer werde US-Präsident? Investoren würden offensichtlich auf Joe Biden tippen. Das führe nicht zuletzt bei JD.com zu einem deutlichen Kursanstieg. Bereits gestern sei die JD.com-Aktie auf ein neues Allzeithoch gesprungen. Heute werde noch mal nachgelegt. Der Alibaba-Konkurrent profitiere neben der eigenen Stärke womöglich auch von der Schwäche des Platzhirsches.Während der Alibaba-Kurs erst unter der Ant-Group-IPO-Absage, dann unter den heute gemeldeten Quartalszahlen gelitten habe, laufe es bei JD.com rund. Hinzu komme die Aussicht, dass wahrscheinlich Joe Biden neuer US-Präsident werde. Das könnte zu einer Entspannung im Verhältnis zwischen China und den USA beitragen. Darüber hinaus würden einige Anleger womöglich darauf spekulieren, dass Alibabas leichte Schwäche im Kerngeschäft E-Commerce u.a. auf die Stärke von Konkurrent Nummer eins, JD.com, zurückzuführen sein könnte.Im Vergleich der Aktienkurse mit Alibaba habe JD.com in den vergangenen Monaten ohnehin deutlich die Nase vorn. Sowohl Alibaba als auch JD seien Empfehlungen des "Aktionärs" und deutlich im Plus. JD.com habe dabei momentan operativ und charttechnisch die Nase vorn. Alibaba bleibe aufgrund seiner starken Marktposition aber ein Basisinvestment für Anleger, die in China-Big-Tech investieren wollten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link