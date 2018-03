Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

35,74 EUR +0,65% (05.03.2018, 12:41)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

43,75 USD -0,11% (05.03.2018, 14:23, vorbörslich



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

(05.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse des Analysten Thomas Chong von der Credit Suisse:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Thomas Chong, Analys bei der Credit Suisse, seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD).JD.com Inc. habe mit dem Q4-Umsatz im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, auf der EPS-Ebene aber die Konsensprognose verfehlt. Investitionen in neue geschäftliche Initiativen (inklusive Logistik für Dritte und Technologie) hätten zu Belastungen geführt. Die Margenplanungen für 2018 seien ebenfalls unter den Annahmen des Marktes angesiedelt.Die Analysten der Credit Suisse sprechen aber davon, dass die Margenexpansionsstory bei JD Mall in 2018 weiterhin Bestand hat. Wegen der Berücksichtigung von JD Logistics im Bewertungsmodell hebt Analyst Thomas Chong das Kursziel für die JD.com-Aktie von 46,70 auf 52,80 USD an.In ihrer JD.com-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze JD.com-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:34,29 EUR -1,94% (05.03.2018, 13:52)