Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:

30,61 EUR +0,43% (23.04.2018, 16:07)



Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

34,47 USD +0,08% (23.04.2018, 16:07)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen.

(23.04.2018/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von Analyst Jerry Liu von der UBS:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Jerry Liu, Analyst bei der UBS, die Aktien von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) weiterhin zum Kauf.Die Investitionen von JD.com Inc. in Logistik und Technology seien zwar verständlich. Das Tempo und das Ausmaß der Ausgaben seien aber wahrscheinlich höher als angenommen. Wahrscheinlich gelte das auch für das ohnehin saisonal bedingte schwächere erste Vierteljahr.Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs unter Druck bleiben wird, da Investoren die höheren Ausgaben erst einmal verdauen müssten. Längerfristig sei aber Aufwärtspotenzial vorhanden, so die Einschätzung des Analysten Jerry Liu.In ihrer JD.com-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der UBS das "buy"-Rating, kürzen aber das Kursziel von 50,00 auf 45,00 USD.Börsenplätze JD.com-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs JD.com-Aktie:30,76 EUR +2,16% (23.04.2018, 15:40)