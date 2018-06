Nasdaq-Aktienkurs JD.com-Aktie:

40,82 USD 0,00% (22.06.2018, 22:00)



ISIN JD.com-Aktie:

US47215P1066



WKN JD.com-Aktie:

A112ST



Ticker-Symbol JD.com-Aktie Deutschland:

013A



Nasdaq Ticker-Symbol JD.com-Aktie:

JD



Kurzprofil JD.com Inc.:



JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) ist ein Online-Direktvertriebsunternehmen. Das Tätigkeitsfeld umfasst den Verkauf von elektronischen und Haushaltsgeräten und allgemeinen Handelswaren, die von chinesischen Herstellern, Distributoren und Verlegern bezogen werden. Auf dem Online-Marktplatz wird auch Dritten die Möglichkeit geboten Produkte über die Website zu verkaufen. (25.06.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JD.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JD.com Inc. (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) unter die Lupe.Chinas Version des US-amerikanischen E-Commerce-Giganten Amazon.com heiße JD.com. Das Unternehmen gehöre neben Alibaba und BAIDU zu den größten und spannendsten Storys im chinesischen Internet. Die JD.com-Aktie sei zuletzt stark gelaufen, auch, weil Google mit 550 Mio. USD bei den Chinesen eingestiegen sei. Das Ziel? Klar, den E-Commerce weiter ausbauen und das Cross-Border-Geschäft vorantreiben. Trotz des Aufschwungs sei die JD.com-Aktie nicht teuer: Das Papier werde aktuell mit dem einfachen Umsatz und KGV (2019e) 34 gehandelt. Anleger sollten an schwächeren Tagen zugreifen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs JD.com-Aktie:35,15 EUR +0,41% (25.06.2018, 09:58)