Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

9,00 EUR +0,22% (04.09.2018, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

9,06 EUR -0,66% (04.09.2018, 09:45)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (04.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktie-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).In den ersten sechs Monaten 2018 habe die JDC Group AG mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 9,6% auf 44,47 Mio. EUR (VJ: 40,58 Mio. EUR) den positiven Trend der vorangegangenen Berichtsperioden fortgesetzt. In der jüngsten Vergangenheit habe die JDC Group AG dabei eine Reihe von Akquisitionen getätigt, wodurch die Gesellschaft in der Lage gewesen sei, Marktanteile in einer von Konsolidierungseffekten geprägten Branche zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund sei der allgemeine Anstieg des Umsatzniveaus hervorzuheben.Der Fokus der JDC Group AG liege derzeit ganz klar auf dem weiteren Ausbau des Großkundengeschäftes. Mit der selbst geschaffenen IT-Plattform sei die Gesellschaft dabei in der Lage, rasch die Übertragung von Kundenbeständen zu gewährleisten, unter Einhaltung der mittlerweile strengeren Dokumentations- und Nachweispflichten. Im Rahmen dieser Strategie würden sich somit schnelle Umsatzsteigerungen erreichen lassen. Diese würden dabei mit einem überproportionalen Rentabilitätsniveau einhergehen, da bei Bestandserwerben in der Regel kein Makler mehr zwischengeschaltet sei. Besonders gut werde dies anhand der Kostenquote bei den Provisionsaufwendungen ersichtlich, die in den ersten sechs Monaten mit 68,9% auf vergleichsweise niedrigem Niveau gelegen habe. In den ersten Halbjahren 2012 und 2017 habe diese bei durchschnittlich bei 74,6% und damit deutlich höher gelegen.Die höheren Umsätze, verbunden mit der überdurchschnittlichen Entwicklung beim Rohertrag, hätten eine Steigerung des EBITDA auf 2,01 Mio. EUR (VJ: 1,71 Mio. EUR) zur Folge gehabt. Hier hätte die Gesellschaft sogar ein noch höheres Ergebnis erwirtschaften können. Dem hätten jedoch Aufwendungen im Personal- und IT-Bereich im Zusammenhang mit dem Anlaufen des Großkundengeschäftes entgegengestanden, welches erst im zweiten Halbjahr nennenswerte Umsatzbeiträge liefern werde. Unterm Strich habe die JDC Group AG mit -0,21 Mio. EUR (VJ: -0,58 Mio. EUR) ein leicht negatives Periodenergebnis erwirtschaftet, welches aber deutlich über dem Vorjahreswert gelegen habe.Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Bilanzstichtag 31.12.17 stelle das Anlagevermögen dar, welches aufgrund von Investitionen ins immaterielle Vermögen in Höhe von 3,88 Mio. EUR auf 47,20 Mio. EUR (31.12.17: 44,48 Mio. EUR) angestiegen sei. Analog dazu hätten die Investitionen eine Minderung der liquiden Mittel auf 2,37 Mio. EUR (31.12.17: 6,36 Mio. EUR) nach sich gezogen. Da die JDC Group AG typischerweise positive operative Cashflows aufweise, sei die Reduktion der liquiden Mittel nicht als kritisch zu werten. Um jedoch weitere Akquisitionen vornehmen zu können, habe die Gesellschaft am 24.08.18 den erfolgreichen Abschluss einer bezugsrechtslosen Kapitalerhöhung (Ausgabe von 1,19 Mio. Aktien zu einem Preis von 8,70 EUR) bekannt gegeben. Der Bruttoemissionserlös liege bei 10,38 Mio. EUR und biete damit die Möglichkeit, einer schnellen und flexiblen Umsetzung weiterer Bestandskäufe sowie die Integration von Großkundenbeständen.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben der JDC Group-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". Das Kursziel sei von 12,40 auf 12,10 EUR gesenkt worden. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link