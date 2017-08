Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (29.08.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Mit Vorlage der Halbjahreszahlen 2017 habe die JDC Group AG die im Rahmen des Geschäftsberichtes 2016 publizierte Prognose bestätigt. Die Unternehmens-Guidance sehe Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 85 bis 95 Mio. EUR vor, was einem erwarteten zweistelligen Umsatzwachstum entspreche. Das EBITDA solle sich zwischen 5 bis 6 Mio. EUR belaufen und damit, wie bisher prognostiziert, deutlich oberhalb des Vorjahreswertes.Angesichts des in den ersten sechs Monaten 2017 erreichten Umsatz- und Ergebnisniveaus und vor allem vor dem Hintergrund eines traditionell stärkeren zweiten Halbjahres, würden die Analysten die Unternehmensprognosen als erreichbar einstufen. Alleine im vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2016 habe die JDC Group AG mit einem EBITDA in Höhe von 2,01 Mio. EUR den überwiegenden Ergebnisbeitrag des gesamten Geschäftsjahres erwirtschaftet.Angesichts der erwartet höheren Ergebnisniveaus dürfte die Gesellschaft eine sukzessive Ergebnismargenverbesserung erreichen. Unverändert würden die Analysten mit einem Anstieg der EBITDA-Marge auf bis zu ca. 10% im Geschäftsjahr 2019 rechnen. Zunächst würden sie für das laufende Geschäftsjahr 2017 mit einer Verdoppelung des EBITDA von 2,72 Mio. EUR (GJ 2016) auf 5,66 Mio. EUR (GJ 2017) rechnen und sich damit im Rahmen der kommunizierten Unternehmens-Guidance bewegen.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 6,81 EUR ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von ca. 50% und damit vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, der JDC Group-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 29.08.2017)Börsenplätze JDC Group-Aktie: