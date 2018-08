Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze JDC Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

9,08 EUR -1,09% (23.08.2018, 10:35)



Tradegate-Aktienkurs JDC Group-Aktie:

9,14 EUR -0,22% (23.08.2018, 09:30)



ISIN JDC Group-Aktie:

DE000A0B9N37



WKN JDC Group-Aktie:

A0B9N3



Ticker-Symbol JDC Group-Aktie:

A8A



Kurzprofil JDC Group AG:



Die JDC Group AG (früher Aragon AG) (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A) steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien in Zeiten der Digital Natives. Der neue Claim "BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY" unterstreicht ihren Anspruch.



Im Geschäftsbereich "Advisortech" bietet das Unternehmen über die Jung, DMS & Cie.-Gruppe moderne Beratungs- und Verwaltungstechnologien für ihre Kunden und Berater. Während viele Vertriebe und Vertriebspartner den technologischen Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, sieht JDC Group den Faktor "Technologie" als große Chance. Lösungen aus dem Geschäftsbereich "Advisortech" werden Beratern zukünftig helfen, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis mehr Umsatz zu generieren. Im Segment "Advisory" vermittle man über die FiNUM.-Gruppe Finanzprodukte an private Endkunden über freie Berater, Vermittler und Finanzvertriebe.



Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Vertriebspartnern, rund 1.200.000 Endkunden, einem betreuten Bestand von mehr als 4,5 Milliarden Euro und mehr als 1,4 Milliarden Produktabsatz pro Jahr ist JDC Group einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. (23.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - JDC Group-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der JDC Group-Aktie (ISIN: DE000A0B9N37, WKN: A0B9N3, Ticker-Symbol: A8A).Der Spezialist für Finanzberatung und intelligente Finanztechnologie sei stark ins Jahr 2018 gestartet. Die Einnahmen hätten um 13% auf 22,5 Mio. Euro expandiert. Das EBITDA habe einen Sprung von gut 30% auf 1,5 Mio. Euro gemacht. Vor Steuern und Zinsen habe der Gewinn im 1. Quartal 0,8 Mio. Euro betragen. Wie Sebastian Grabmaier, CEO von JDC Group, im Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de" erläutert habe, entwickle sich das Geschäft im bisherigen Jahresverlauf erfreulich."2018 wird ein gutes Jahr für uns. Wir sehen einen saisontypischen Verlauf. Das Q1 war stark. Die Zeit von April bis Juni war am schwächsten. Das wird deutlich besser werden im 3. Quartal und endet traditionell mit einem sehr robusten Q4. In der Summe entwickeln wir uns entlang unserer Planung", so Grabmaier. Seit Mitte Januar dieses Jahres laufe das mit der Lufthansa-Tochter Albatros vereinbarte Outsourcing. Das Outsourcing-Geschäft für den Großkunden entwickle sich ordentlich. "Bei derartigen Großprojekten wäre es vermessen, von einem perfekten Verlauf zu sprechen. Wir können in der Summe zufrieden sein. Bisher wurden bereits 300.000 von insgesamt 400.000 Verträge auf unsere Plattform übertragen und wir sind vermutlich einer von ganz wenigen Unternehmen, die solche Bestände an Verträgen in die digitale Plattform integrieren können."Das Projekt mit dem Kranich habe in der Branche für Aufmerksamkeit gesorgt. "Wir sind ein idealer Partner für Großmakler, Vertriebe und Banken, die Outsourcing-Lösungen für die Abwicklung ihres Versicherungsgeschäftes suchen", sage Grabmaier. JDC befinde sich daher auf der Suche nach diesen Kunden. "Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir bis Jahresende noch 2 bis 3 Großkunden gewinnen werden." Branchengerüchten zufolge solle es sich dabei um eine größere Bank handeln und einen Konzern im DAX 30. Grabmeier habe sich dazu nicht äußern wollen.Für das Jahr 2018 erwarte der Firmenchef weiterhin einen Umsatz von mindestens 100 Mio. Euro und ein EBITDA von über 6 Mio. Euro. "Wir stehen zu unserer Prognose." Der CEO habe einst perspektivisch ein Margenziel von mindestens 10% ausgerufen. Grundsätzlich stehe diese Vorgabe. "Wir investieren jedes Jahr signifikante Beträge in unsere IT-Plattform und Digitalisierung. Ohne diese Investitionen könnten wir schon sehr schnell diese Marge zeigen. Langfristig würde sich das aber rächen." Laut Grabmaier befinde sich die Branche in einer Konsolidierung. "Es gibt im deutschen Raum mehr als 40 Plattformen. Das macht auf Dauer keinen Sinn. Unser Ziel ist die Branche zu konsolidieren und dafür der Treiber zu sein, weil wir dadurch signifikante Synergien heben können. Am Ende werden weniger als 10 Plattformen übrigbleiben, und wir wollen ganz vorne mit dabei sein. In UK ist das bereits vollzogen", erkläre Grabmaier. Behalte der CEO Recht, könnte sich JDC Group ähnlich wie beispielsweise Hypoport entwickeln. Strategisch würden sich die Wiesbadener intensiv nach weiteren Zukäufen umschauen. Einerseits sollten weitere Bestandsgeschäfte gekauft werden und andererseits Wettbewerber. "Wir sprechen mit allen möglichen potenziellen Kandidaten. Ich bin optimistisch, dass uns kleinere Zukäufe in diesem Jahr noch gelingen können. Interessant wäre natürlich auch ein größerer Kauf, der uns schnell in eine andere Liga wachsen lässt. Das wäre unser Wunsch; aber dazu braucht es immer 2 Parteien."Nicht aufgegeben worden seien die Pläne für die Ausgabe eines Initial Coin Offering (ICO). "In einem ersten Schritt müssen wir die entsprechende Infrastruktur schaffen für derartige Krypto-Assets und Kryptowährungen. Diese Infrastruktur für einen sinnvollen Token sollte in den kommenden Wochen stehen. Erst dann legen wir los". Der Grundstein sei durch eine umfängliche Kooperation mit der JDC Group-Tochter JDC B-Lab mit Bank Frick in Liechtenstein gelegt worden. Ziel des Unternehmens sei es, die Blockchain-Technologie im Finanz- und Versicherungsmarkt professionell einzusetzen. "Der Hype bei Kryptowährungen ist für die erste Phase sicherlich vorbei. Das ist für uns aber nicht relevant. Mit dem Einsatz der Blockchain-Technologie werden wir Strukturen in unserem Geschäft ganz erheblich optimieren, wovon der Endkunde profitiert."Der Hype um ein ICO habe zu Beginn des Jahres für eine Rally in der Aktie von gut 50% gesorgt. Diesen "Ausflug" habe das Papier im Nachgang fast vollständig korrigiert. Seit dem Tief im Juni habe sich die Aktie wieder um 30% verteuert. Allerdings nicht wegen der Blockchain, sondern auf Basis des Wachstums und der Gewinnung von weiteren Outsourcing-Mandaten. In diesem Bereich sei der Skalierungseffekt auf der digitalen Plattform immens, je mehr Großkunden JDC gewinne. Diese Story auf Basis messbarer Fakten werde nun gespielt. Das Thema ICO käme gratis obendrauf.Die JDC Group-Aktie ist unverändert kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2018)