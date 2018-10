Während der Brexit bisher eher den Analysten und weniger den Finanzmärkten Kopfzerbrechen zu bereiten scheine, seien Letztere von den italienischen Haushaltplänen kalt erwischt worden. Nachdem die Regierung in Rom der EU mitgeteilt habe, sie strebe für das nächste Jahr ein Haushaltsdefizit von 2,4% an und sich damit ausdrücklich gegen den Wunsch aus Brüssel gestellt habe, die Verschuldung von über 130% der Wirtschaftsleistung zu reduzieren, hätten sich zwei Reaktionen beobachten lassen. Einerseits seien die Risikoprämien, die auf italienische Staatsanleihen gezahlt würden, auf ein Niveau gestiegen, welches zuletzt zum Ende der Staatsschuldenkrise 2014 erreicht worden sei. Andererseits hätten die Banken des Landes so massive Kursverluste hinnehmen müssen, dass die Aktien der Institute zeitweilig vom Handel ausgesetzt worden seien. Auch nach dem ersten Schreck bleibe die Unsicherheit im europäischen Markt weiterhin bestehen.



Italien habe jetzt bis zum 15. Oktober Zeit, einen endgültigen Plan für den Haushalt zu erklären, und für die EU stelle sich anschließend die Frage, ob sie diesen akzeptiere oder Nachbesserungen verlange. Ein Vorteil der entstandenen Unruhe scheine zu sein, dass sich die italienische Regierung bei ihren Plänen flexibel zeige und angekündigt habe, die geplante Neuverschuldung für die Jahre nach 2019 unter das bislang vorgesehene Niveau zu reduzieren. Es bleibe allerdings unklar, ob sich die EU mit diesem Vorschlag zufrieden gebe und ob es ausreiche, das verloren gegangene Vertrauen wieder herzustellen. Unabhängig vom Ausgang des Konfliktes dürfte bei Titeln des Finanzsektors, die erfahrungsgemäß unter einer solchen Diskussion besonders leiden würden, in den nächsten Wochen erhöhte Vorsicht angebracht sein.



Unberührt von allen europäischen Sorgen entwickle sich die Wirtschaft in den USA weiterhin positiv. Dies schlage sich auch an den Börsen nieder und sorge dafür, dass die immer neue Rekordhöhen erreichenden Indices ihren europäischen Pendants mittlerweile deutlich enteilt seien. Der Abschluss eines neuen Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada, genannt "USMCA", welches als Nachfolger der NAFTA-Vereinbarung gelte, könnte für weiteren Aufwind sorgen. Dagegen bereite der Handelskonflikt zwischen den USA und China, welcher immer neue Zollankündigungen von beiden Seiten nach sich ziehe, vielen immer noch Sorgen. Dass sich diese noch nicht auf die gute Stimmung unter den Konsumenten niedergeschlagen hätten, liege auch daran, dass Preiserhöhungen bislang ausgeblieben seien.



Auch die im November anstehenden Wahlen, bei denen das Repräsentantenhaus komplett und der Senat zu einem Drittel neu gewählt würden, würden momentan keine Unruhe aufkommen lassen. Obwohl die Umfragen aktuell in keine klare Richtung deuten würden, bestehe die Möglichkeit, dass Präsident Trump und seine republikanische Partei ihre Mehrheit, die sie aktuell in beiden Kammern besitzen würden, verlieren könnten und somit das Regieren für die restliche Amtszeit deutlich erschwert werden dürfte. Eine solche politische Pattsituation, in der der Präsident ohne die vollständige Unterstützung des Kongresses agieren müsse, könne den Handlungsspielraum der Regierung deutlich einschränken, dürfte die positive Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft allerdings zumindest mittelfristig nicht bremsen. (05.10.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Noch vor wenigen Wochen machte sich nach den Aussagen diverser EU-Vertreter unter Beobachtern das Gefühl breit, dass eine Lösung in den Brexitverhandlungen, wenn schon nicht zum Greifen nahe, dann zumindest sehr wahrscheinlich wäre, so Jan Nießen von der Weberbank.Von dieser Wohlfühlstimmung sei nach dem Treffen der europäischen Staatschefs in Salzburg, das sich nur am Rande mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU beschäftigt habe, nichts übrig geblieben. Aktuell mache es eher den Eindruck, als seien alle Verhandlungsteilnehmer enttäuscht über das ausbleibende Entgegenkommen der jeweils anderen Seite.