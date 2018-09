Die Anforderungen der EU-Mitgliedschaft würden verlangen, dass die Mitgliedsländer die fiskalischen Leitlinien einhalten würden, die einen schrittweisen Schuldenabbau und eine Stabilisierung - und letztendlich einen Rückgang - der Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP beinhalten würden. Vor den Wahlen im März habe sich Italien auf einem vielversprechenden Weg befunden, seinen Haushalt zu konsolidieren. Die Bedeutung dieser Tatsache in Italien sei aufgrund des heiklen Ausgangspunkts nicht zu unterschätzen: Die italienische Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP gehöre zu den höchsten in Europa. Das bedeute, dass jede Abweichung von der finanzpolitischen Zurückhaltung schnell zu großen Problemen führen könne. Die Rentenmärkte seien sich dessen bewusst. Der Anstieg der BTP-Renditen von unter 1,8 Prozent im April auf über 3 Prozent im Mai und erneut im August (zuletzt 2,95 Prozent) spiegele das wider.



Die jüngsten Gerüchte würden darauf hindeuten, dass sich die Spannungen innerhalb der Regierung zuspitzen würden. Einerseits sei sie sich des Potenzials bewusst, inwiefern fiskalische Verwerfungen die Märkte erschrecken könnten. Andererseits habe sie aber auch das Gefühl, dass sie den Wählern gegenüber Verpflichtungen hätten. Die meisten in der Regierung wollten zumindest einen Teil der fiskalischen Impulse nutzen, die sie versprochen hätten, als sie versucht hätten, gewählt zu werden. Die Spannungen zwischen der Einhaltung dieser Versprechen auf der einen Seite und der Vermeidung einer Schmach durch die Europäische Kommission auf der anderen Seite würden einen Mittelweg als Lösung erschweren. Einige würden sagen, es sei unmöglich.



Wenn die Differenzen nicht schnell gelöst werden könnten, könnte eine Menge passieren, wovon vieles problematisch sei. Wenn die stellvertretenden Premierminister glauben würden, dass sie daran gehindert würden, die Wahlversprechen des Finanzministers Tria einzuhalten, könnten sie grundsätzlich zurücktreten und Neuwahlen erzwingen. Andere Minister hätten vorgeschlagen, dass Tria nicht unersetzlich sei, wenn es zu einer Sackgasse komme. Selbst wenn ein endgültiger Vorschlag innerhalb der Regierung vereinbart werde, bestehe immer noch die Möglichkeit eines Konfliktes mit der Europäischen Kommission. Auch das könnte zu politischen Konsequenzen und der Aussicht auf Neuwahlen sowie zu mehr Finanzmarktproblemen führen.



Die italienische Regierung trete heute zusammen, um einen endgültigen Plan auszuarbeiten. Vielleicht könne ein Kompromiss gefunden werden. Aber das sei bei weitem nicht sicher. Und selbst wenn diesmal eine Krise abgewendet werde, werde die italienische Politik sicherlich ihren Teil beitragen, dass es in Zukunft weitere Dramen geben werde. (27.09.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es mag nicht beabsichtigt sein, aber italienische Politiker haben viel Übung darin, aus Krisen Dramen zu machen, so Stewart Robertson, Senior Economist bei Aviva Investors, zur bevorstehenden Ankündigung des italienischen Haushalts.Die etwas turbulente Geschichte Italiens habe ihnen viele Möglichkeiten dazu geboten und die Mitgliedschaft in der Eurozone habe eine weitere Dimension hinzugefügt. Die pikante Kombination aus italienischer Politik, ihrer verzwickten Haushaltslage, der nationalistischen Stimmung und den EU-Regulierungen habe sich zu einem giftigen Gebräu zusammengemischt. Das Ergebnis könnte es in sich haben. Zumindest das sei es, worüber sich die Finanzmärkte Sorgen machen würden.