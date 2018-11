Paris (www.aktiencheck.de) - Jetzt ist Brüssel am Zug. Nachdem Italiens populistisches Regierungsbündnis das von der EU gestellte Ultimatum für die Vorlage eines nachgebesserten Haushalts verstreichen ließ, wird nun mit Spannung auf die Reaktion aus Brüssel gewartet, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Medienberichten zufolge werde die Antwort der EU erst Mitte kommender Woche erfolgen; erst dann werde klar sein, ob die EU-Kommission womöglich ein Defizitverfahren einleiten werde, das für Italien schlimmstenfalls mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe münden könnte. Bis es so weit wäre, dürften aber noch Monate vergehen. So lange setze wohl auch Brüssel auf die Kräfte des Finanzmarkts. Schon jetzt würden die Renditen italienischer Staatsanleihen ein deutlich höheres Niveau aufweisen als die der deutschen Pendants.Sollte Rom nicht einlenken, dürften die Zinsen weiter steigen und damit einhergehend auch viele italienische Banken in noch stärkere Schieflage geraten, eine restriktivere Kreditvergabe an heimische Unternehmen inklusive. Das dürfte auch nicht im Interesse des populistischen Regierungsbündnisses sein. Sicher sei aktuell aber wohl nur, dass nichts sicher sei und die Kurse an der Börse in Mailand in den kommenden Wochen wohl eher zur Schwäche als zur Stärke neigen dürften. (16.11.2018/ac/a/m)