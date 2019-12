Hamburg (www.aktiencheck.de) - Europas Stabilität hängt zu einem beträchtlichen Teil an der politischen Entwicklung Italiens, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



In diesem Zusammenhang spiele der frühere Innenminister und Chef der rechtsaußen Partei Lega, Matteo Salvini, eine entscheidende Rolle. Salvini sei zwar nach dem von ihm provozierten Bruch der Koalition mit der 5-Sterne-Bewegung in der Opposition. Jedoch sei er der beliebteste Politiker im Land und mache aus seinen Ambitionen auf das Amt keinen Hehl. Das würde gegebenfalls zu einer Politik und Rhetorik führen, die erneut zu erheblichen Spannungen mit der EU und insbesondere den anderen Eurostaaten führe. Denn trotz der letzten Beteuerungen Salvinis, der Euro stehe nicht zur Disposition, sei die Lega als europafeindlich einzuordnen und ein entsprechender Kurswechsel Salvinis würde nicht wundern, wenn er dies als opportun ansehe. (13.12.2019/ac/a/m)



