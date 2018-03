London (www.aktiencheck.de) - John Stopford, Head of Multi Asset Income bei Investec Asset Management kommentiert die bevorstehende Wahl in Italien.



Mittelfristig werde der Wahlausgang das Wirtschaftswachstum nicht beeinträchtigen. Euroskeptische Parteien hätten ihre Rhetorik in Bezug auf einen möglichen Austritt aus dem Euro deutlich heruntergefahren und alle Parteien würden in einer expansiven Fiskalpolitik einen möglichen Wachstumstreiber sehen. Auf langfristige Sicht seien die Experten jedoch vor allem in Bezug auf die zunehmende Dynamik der Staatsverschuldung etwas skeptischer eingestellt.



Kurzfristig könnten italienische Aktien von den verbesserten Konjunkturbedingungen profitieren. Langfristig würden die Experten aber auch hier kritische Faktoren in Form von zunehmender politischer Instabilität, Mangel an Wettbewerbsfähigkeit, schwächeren Wachstumstrends und relativ hohen Fremdkapitalkosten sehen, die sich negativ auf die Performance italienischer Aktien auswirken könnten. (02.03.2018/ac/a/m)







