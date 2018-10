Während dies jedoch keine unmittelbaren Konsequenzen hat (die Einleitung eines Defizitverfahrens sei frühestens im Frühjahr möglich), dürfte es die Regierung in ihrer Haltung noch bestärken. Bei einem möglichen Entgegenkommen durch Italien, beispielsweise durch niedrigere Defizitzielwerte in den Jahren 2020 und 2021 dürfte die EU anlassbezogen Kommission hingegen eher gewillt sein, über den Defizitanstieg im kommenden Jahr hinwegzusehen. Ob die EU-Kommission letztendlich ein formales Defizitverfahren einleiten werde, sei ohnedies fraglich. Denn ein solcher Schritt würde das Neuwahlrisiko (Anti-EU Wahlkampf) deutlich erhöhen.



Mit einem Anstieg der Risikoprämie (10J vs. DE) auf knapp 300 BP falle die Marktreaktion auf die exzessiv aus. Die Abweichung von den erwarteten 2,0% auf 2,4% des BIP hätte eher eine Korrektur von 5 bis 10 BP gerechtfertigt. Die italienische Risikoprämie stehe inzwischen wieder bei den Werten der Regierungskrise vom Sommer. Das Risikoprofil Italiens werde inzwischen deutlich schlechter gepreist als jenes von Zypern. Die italienische Risikoprämie liege aktuell nur noch 80 BP unter Griechenland. Diese sei fundamental gesehen nicht gerechtfertigt und als Überreaktion zu werten. In den nächsten Wochen werde die Volatilität in starker Abhängigkeit von der Nachrichtenlage erhöht bleiben. Auch weil die Kurse italienischer Staatsanleihen weiterhin von starken Positionierungen am Futuresmarkt getrieben würden. Vor dem Hintergrund der angespannten politischen Situation bleibe die Unsicherheit bzgl. der italienischen Fiskaldaten hoch, v.a. bis zur Veröffentlichung des makroökonomischen Basisszenarios des Budgetentwurfs.



Zudem würden die anstehenden Ratingentscheidungen von S&P und Moody’s ein Risiko darstellen. Nachdem Fitch bereits im Vorfeld sein Rating auf BBB- gesenkt habe, könne nun im Oktober mit mindestens einer weiteren Herabstufung gerechnet werden. Allerdings habe die italienische Risikoprämie bereits vor den jüngsten Turbulenzen einem 2-3 Stufen geringeren Rating entsprochen. Der Effekt von Herabstufungen wäre wenn überhaupt temporär. Einen Verlust des Investmentgradestatus würden die Analysten zu diesem Zeitpunkt als sehr unwahrscheinlich erachten. Als stützenden Faktor für die italienische Risikoprämie würden sie die stärkere Verankerung der Markterwartungen und das Auspreisen von Extremszenarien mit der fortschreitenden Veröffentlichung der Budgetdetails sehen. Stützend würden sie auch den erhöhten systemischen Anteil der Risikoprämie sehen. Dieser spiegle das implizit gepreiste Währungsrisiko eines Euroaustritts wider.



Für die zehnjährige Laufzeit mache er immer noch über ein Drittel der Risikoprämie aus (aktuell 90 BP). In den letzten zehn Jahren, habe die systemische Risikoprämie im Durchschnitt (inkl. Eurokrise) nur 50 BP betragen, seit 2014 nur 30 BP. In den letzten fünf Jahren habe eine so starke systemische Entkoppelungen der Renditebewegungen von der deutschen Benchmark nie länger als vier bis fünf-Monate angehalten. Die Analysten würden daher in der Normalisierung der systemischen Risikoprämie einen Treiber für den Rückgang der italienischen Risikoprämie sehen. Denn eine völlige Eskalation zwischen Brüssel und Rom, die in eine systemische Krise der Eurozone münde, sei bei einem Defizitziels von 2,4% kaum denkbar. Diese Erwartung zeige sich auch in der geringen Ansteckung, die von Italien auf andere südliche Euroländer ausgehe.



Die Analysten würden daher erwarten, dass sich die Risikoprämie zu Jahresende in einem Band um 215 bis 230 BP einpendeln werde. Temporäre Anstiege über 250 BP würden sie als Kaufgelegenheit sehen. Allerdings hätte Italien damit immer noch eine der höchsten Risikoprämien in der Eurozone. Dies spiegle die fortbestehenden strukturellen Schwächen Italiens wider, die sich wohl auch mit der neuen Regierung kaum verbessern würden. (02.10.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Donnerstag präsentierte die italienische Regierung die lang ersehnten Defizitzielwerte für die Jahre 2019-2021, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Veröffentlichung sei ein intensives Tauziehen zwischen dem um Stabilität bemühten Finanzminister Tria und den beiden Vizepremierministern Salvini (Lega) und Di Maio (Fünf Sterne Bewegung) vorausgegangen. Der nun bekannt gegebene Defizitzielwert für das Jahr 2019 liege mit 2,4% des BIP (konstant bis 2021) zwar deutlich über dem von Finanzminister Tria präferierten Zielwert von 1,6% des BIP, jedoch nur etwas über der zuletzt kolportierten Obergrenze ("knapp über 2%"). Die deutliche Marktreaktion dürfte einerseits der Tatsache geschuldet sein, dass im Gegensatz zu den Vorjahren der Defizitpfad keine Verringerung des Defizits vorsehe. Und andererseits scheine der Finanzminister nun vollständig als kalmierendes Element auszufallen. Spannungen mit der EU-Kommission seien somit auch vor diesem Hintergrund wahrscheinlicher geworden.(Besonders) in Italien sei es in den vergangenen Jahren "gängige Praxis" gewesen, den Defizitpfad im Verlauf der Zeit immer wieder anzuheben. Im Unterschied zu den Budgetplänen der Vorjahre unterstelle die Regierung in Rom nun jedoch keinen Rückgang des Budgetdefizits im Zeitverlauf, sondern einen unveränderten Fehlbetrag (2,4% des BIP) bis 2021. Zwar wäre angesichts der zu hohen italienischen Staatsverschuldung (2017: 131,8% des BIP) ein Festhalten am bisher gültigen Budgetpfad (2019: -0,8% des BIP; 2020: 0,0% des BIP) zweifelsohne ratsam. Allerdings würde die Schuldenquote bei konstanten Fehlbeträgen von 2,4% des BIP und einem realen BIP-Wachstum von weiterhin etwa 1,0% p.a. bis 2021 auf etwa 130% des BIP zurückgehen und nicht - wie oftmals befürchtet - weiter ansteigen. Allerdings bestünden angesichts der unklaren Gegenfinanzierung Aufwärtsrisiken für den Budgetpfad, was sich naturgemäß auch auf den Verlauf der Schuldenquote negativ auswirken würde. Überdies bestünde selbst bei einer Schuldenquote von etwa 130% des BIP nur mehr sehr geringer Spielraum im Falle einer neuerlichen Rezession (Anstieg Budgetdefizit, niedriges/negatives nom. BIP-Wachstum).