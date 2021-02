Dass politische Stabilität gerade aktuell besonders dringend gebraucht werde, hätten gestern auch die Q4-BIP-Zahlen Italiens vor Augen geführt. Zwar sei der Rückgang mit 2,0% p.q. etwas geringer ausgefallen als vom Konsens erwartet (-2,2%), gleichwohl liege Italien damit im Euro-Vergleich aktuell (noch nicht alle Länder hätten berichtet) an vorletzter Stelle. Der BIP-Rückgang in der Währungsunion sei mit 0,7% p.q. etwas geringer ausgefallen als erwartet (-1,0% p.q.), worin sich die ein oder andere positive Überraschung (FR, SP) auf Länderebene widerspiegele. Die recht große Streuung im Schlussquartal sei dabei nicht zuletzt Spiegelbild der unterschiedlichen Intensität und Länge der nationalen Lockdowns.



Nach dem kurzen Blick zurück ins Q4 richte sich nun jedoch wieder der Blick nach vorne und so stünden heute aus konjunktureller Sicht die Dienstleistungs-PMIs in Italien und Spanien bzw. der entsprechende US-ISM Index im Fokus. In allen Fällen würden (leicht) niedrigere Notierungen erwartet, was angesichts des Verharrens im Lockdown aber keine Überraschung darstellen sollte. In den USA vollziehe sich der erwartete Rückgangzudem ausgehend von einem sehr komfortablen Niveau.



Während das lockdown- und lockerungsbedingte Auf und Ab von Sentimentindikatoren und harten Wirtschaftsdatenbereits zur Routine gehöre, sei dies beim heute absehbaren Sprung der Euro-Inflation (Januar) anders. Nach den weit über den Erwartungen veröffentlichten VPI-Daten für Deutschland und Spanien seien die Konsensus-Schätzungen für die Eurozone insgesamt auf +0,5% im Jahresvergleich angehoben worden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden den Gesamt-HVPI und die Kernrate mit +0,7% (Dezember: -0,3% p.a.) bzw. +0,9% p.a. (Dezember: +0,4% p.a.) deutlich höher sehen. Weitere energiepreisbedingte Schübe nach oben seien im März und ab Juli 2021 zu erwarten. (03.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In einer Woche, in der ein Datenhighlight das nächste jagt, ist nun auch das italienische Politik-Theater auf die Bühne zurückgekehrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Denn wie gestern Abend bekannt geworden sei, werde Staatspräsident Mattarella heute Mittag den ehemaligen EZB-Präsidenten Draghi empfangen, um ihn mit der Bildung einer Regierung der nationalen Einheit zu beauftragen. Dieser Schritt folge dem Eingeständnis, dass eine Regierung Conte III keine Mehrheit und damit keine Zukunft habe. Doch auch Draghi wäre nicht von der Notwendigkeit befreit, eine Parlamentsmehrheit auf sich und seine Regierung zu vereinen. Während Renzis Italia Viva, die PD sowie Berlusconis FI Unterstützung signalisiert hätten, hätten sich andere Parteien wie die Fünf-Sterne-Bewegung ablehnend gezeigt, während Salvinis Lega weiterhin Neuwahlen fordere. Diese wolle Mattarella unbedingt vermeiden, doch klar sei auch, dass eine Regierung Draghi kein Selbstläufer werde.