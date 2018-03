London (www.aktiencheck.de) - Die Wahl am Sonntag hat keine Gruppierung in die Lage versetzt, eine stabile Regierung zu bilden, so John Stopford, Portfolio Manager vom Investec Global Diversified Income Fund bei Investec Asset Management, zu den Ergebnissen der italienischen Parlamentswahl.



Überraschend sei sicher das starke Abschneiden der euroskeptischen Parteien "Fünf-Sterne-Bewegung" und der Lega-Partei. Dies werde zu einer verstärkten Skepsis der Anleger hinsichtlich der längerfristigen Aussichten für Italien innerhalb der Eurozone führen. Und zwar in Bezug auf fehlende Wettbewerbsfähigkeit und fehlendes Wachstum verbunden mit einer zu hohen öffentlichen Verschuldung. Kurzfristig würden die Experten erwarten, dass eine instabile Regierung gebildet werde, die möglicherweise eine lockerere Fiskalpolitik verfolgen werde, um so zu versuchen, das Wachstum anzukurbeln. Neuwahlen im nächsten Jahr würden den Experten relativ wahrscheinlich erscheinen. Die Märkte hätten nur eine geringe Risikoprämie für italienische Vermögenswerte und die Experten würden erwarten, dass inländische Aktien, einschließlich von Bankentiteln, gegenüber anderen europäischen Pendants relativ schwach bleiben würden. (Ausgabe vom 05.03.2018) (06.03.2018/ac/a/m)





