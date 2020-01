Aktuell gestalten sich Aktien als eine lukrative und vielversprechende Möglichkeit für eine Anlage, welche auch für Beginner mit weniger Erfahrung geeignet ist.



Zunächst sollte nur mit Geld spekuliert werden, das längerfristig nicht benötigt wird. Steht eine größere Anschaffung an, könnten Sie das Pech haben, mit Verlust verkaufen zu müssen. Zur Aufbesserung der Rente ist die Anlage aber längerfristig eine gute Möglichkeit ihr Geld zu investieren. Auf einem Sparbuch erreichen sie momentan einen Höchstzinswert von 1%, während Aktien, trotz ihres Aufs und ab, eine Jahresrendite von durchschnittlich etwa 7% erreichen. 1989 in den DAX investiert, konnte sogar eine Rendite von 20% jährlich eingestrichen werden. Ein Ende der Niedrigzinsphase ist aktuell nicht absehbar.



Bevor Sie mit dem Aktienhandel starten, eröffnen Sie ein Wertpapierdepot. Dieses benötigen sie, um Aktien oder Wertpapiere zu kaufen und mit ihnen handeln zu können. Überlegen sie sich vor ihrem Aktienkauf, wie viel Geld ihnen zur Verfügung steht. Als Einsteiger ist es in Ordnung mit kleineren Beträgen anzufangen. Informieren sie sich genau, welche Aktien sie kaufen möchten. Erfolgreiche Investoren, wie Warren Buffet oder Peter Lynch, investierten ausschließlich in Geschäfte, die sie verstanden haben. Marktführende Aktien sind zwar häufig nicht so chancenreich, erwarten aber auch ein geringeres Risiko des Verlusts. Unternehmen, die in Wachstumsmärkten aktiv sind, können äußerst lukrativ sein, sind aber auch mit einem höheren Verlustrisiko behaftet. Investieren sie ihr Geld am besten auf mehrere Werte, um einen Verlust möglichst gering zu halten, beziehungsweise gar nicht entstehen zu lassen.



Zu guter Letzt ist es ganz wichtig das Geld für sich arbeiten zu lassen. Lt. Studien haben sie bei längerfristigen Anlagen die beste Chance auf einen Gewinn. Legen sie bereits beim Aktienkauf fest, zu welchen Verlusten sie bereit sind. Dementsprechend steht ihnen nichts im Wege 2020 in den Aktienhandel einzusteigen. (08.01.2020/ac/a/m)









