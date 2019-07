Tradegate-Aktienkurs Iovance Biotherapeutics-Aktie:

21,295 EUR -2,11% (02.07.2019, 15:37)



Nasdaq-Aktienkurs Iovance Biotherapeutics-Aktie:

24,62 USD (01.07.2019)



ISIN Iovance Biotherapeutics-Aktie:

US4622601007



WKN Iovance Biotherapeutics-Aktie:

A2DT49



Ticker-Symbol Iovance Biotherapeutics-Aktie:

2LB



Nasdaq Ticker-Symbol Iovance Biotherapeutics-Aktie:

IOVA



Kurzprofil Iovance Biotherapeutics Inc:



Iovance Biotherapeutics Inc (ISIN: US4622601007, WKN: A2DT49, Ticker-Symbol: 2LB, NASDAQ-Symbol: IOVA), ehemals Lion Biotechnologies, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Krebsimmuntherapieprodukten, die die Kraft des eigenen Immunsystems eines Patienten nutzen sollen, um Krebszellen zu vernichten. Das führende Programm des Unternehmens ist eine adoptive Zelltherapie mit tumorinfiltrierenden Lymphozyten, d.h. T-Zellen, die aus Patiententumoren gewonnen werden, zur Behandlung von metastasierendem Melanom. (02.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Iovance Biotherapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Iovance Biotherapeutics Inc (ISIN: US4622601007, WKN: A2DT49, Ticker-Symbol: 2LB, NASDAQ-Symbol: IOVA) unter die Lupe."Der Aktionär" habe in Ausgabe 23/2019 mögliche Gewinne des ASCO-Meetings vorgestellt. Dieser habe in diesem Jahr vom 31. Mai bis 4. Juni stattgefunden. Die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) sei der mit Abstand wichtigste Krebskongress der Welt. Zehntausende Experten auf dem Gebiet der Krebsforschung hätten sich unter dem Motto "Caring for Every Patient, Learning from Every Patient" getroffen und sich mit Vorträgen und Diskussionsrunden auf den neuesten Stand der Forschung gebracht, aktuelle Erkenntnisse und Daten ausgetauscht und onkologische Studien vorgelegt. Zudem seien unter anderem neue Wege, die unterschiedlichen Krebsarten zu bekämpfen, thematisiert und wichtige Studienergebnisse präsentiert worden.Und genau das habe einer der Favoriten des "Aktionär getan: Iovance. Das Unternehmen ist als einer der größten Gewinner des diesjährigen Meetings hervorgegangen. Iovance präsentierte aktualisierte Daten aus klinischen Studien, in denen seine Immuntherapien zur Behandlung von fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs und fortgeschrittenem Melanom überzeugen konnten. Die Aktie kennt seitdem nahezu kein Halten mehr. Mehr als 42 Prozent konnte das Papier seit der Empfehlung des "Aktionär" bereits zulegen.Und heute habe es bereits wieder extrem starke News gegeben. Wie es aussehe, könnte die derzeit laufende Phase-2-Studie innovaTIL-04 für die Therapie LN-145 zur Behandlung von fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs bereits ausreichen, um in der zweiten Hälfte kommenden Jahres den Zulassungsantrag einzureichen. Erst vor kurzem habe LN-145 von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA die Auszeichnung "Breakthrough Therapy" erhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Iovance Biotherapeutics-Aktie: