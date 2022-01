Wegen der guten Fundamentaldaten der Unternehmen scheine es sinnvoll, Kreditrisiken anstelle von Zinsrisiken einzugehen. Investoren sollten nicht nur auf Coupons setzen, sondern flexibel in unterschiedliche Credits investieren und taktisch umschichten. Aber nur wenige würden Anleihen dieses Jahr vorn sehen. Die steigenden Zinsen seien das größte Risiko. Von der Notenbankliquidität, die jetzt zurückgefahren werden solle, hätten Staatsanleihen am stärksten profitiert. Die Inflation schmälere jedoch die Realrenditen sämtlicher Festzinstitel.



Die Konferenzteilnehmer würden mehrheitlich weiter Aktien vorn sehen, auch wenn sie etwas an Glanz verloren hätten. Nicht mehr 75 Prozent wie vor einem Jahr, sondern nur noch 51 Prozent würden ihnen jetzt die höchsten Erträge zutrauen.



Das sei verständlich. Die Fundamentaldaten würden zwar gut bleiben, doch nach drei Jahren mit einer hervorragenden Performance seien die Indices jetzt hoch bewertet. Außerdem würden viele Benchmarks von Wachstumstiteln dominiert, die nicht nur teuer, sondern auch zinssensitiv seien. Die Experten würden davon ausgehen, dass Investoren mit Substanzwerten, Zyklikern, Small Caps und nicht amerikanischen Industrieländeraktien besser von der Reflation profitieren könnten. Zusätzlich seien sie günstiger bewertet und weniger zinssensitiv.



Warum aber würden jetzt so viel mehr Konferenzteilnehmer Rohstoffe vorn sehen?



Das passe zu der Annahme der Experten, dass Diversifikation 2022 sehr wichtig sein werde. Die Wendepunkte in diesem Jahr dürften für Unsicherheit und Volatilität sorgen. Die klassische Aufteilung auf Anleihen oder Aktien könnte nicht mehr funktionieren, weil beide Assetklassen hoch bewertet und zinssensitiv seien. Es sei nicht die Zeit für ein 60/40-Portfolio.



Zur Diversifikation könnten sich jetzt vor allem inflationssensitive Assetklassen wie Rohstoffe und Immobilien eignen. Mit Rohstoffen könnten sich Investoren vor Inflation schützen und Risiken streuen, wenn Anleihen zu teuer, zu zinssensitiv und zu stark mit Aktien korreliert seien. Die Konferenzteilnehmer scheinen das genauso zu sehen.



Unkorrelierte, liquide alternative Strategien könnten sich ebenfalls anbieten, aber auch die Ausgabe von Verkaufsoptionen auf den Aktienindex (Equity Index Put Writing). Diese Strategie habe schon oft von Marktvolatilität profitiert und ermögliche eine etwas stabilere Aktienanlage. Bei Private Equity und Private Debt wiederum würden die börsentypischen Schwankungen entfallen.



Die Konferenzteilnehmer scheinen zu ähnlichen Schlüssen zu kommen wie die Experten. Konsens sei, dass risikobehaftete Titel - wie Aktien - wegen der guten Konjunktur am interessantesten seien. Die hohen Bewertungen, die Aussicht auf steigende Zinsen, nachlassende Liquidität und zunehmende Volatilität würden sie aber vorsichtiger als vor einem Jahr stimmen. Besonders wichtig sei das Risikomanagement. Die Experten würden Wert auf echte Diversifikation, ebenso wie auf Flexibilität und die Möglichkeit legen, eine höhere Volatilität zu nutzen. Außerdem sei ihnen bewusst, dass Inflation 2022 wohl das wichtigste Risiko sein werde.



Als die Konferenzteilnehmer vor einem Jahr Aktien mit so großem Abstand vorn gesehen hätten wie noch nie, hätten sie richtig gelegen. Warten wir ab, was die nächsten zwölf Monate bringen, so die Experten von Neuberger Berman. (27.01.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn fand bei Neuberger Berman die europäische Investment-Konferenz Solving for 2022 statt. In der jährlichen Konferenz geht es um die Frage, welche Assetklassen im kommenden Jahr besonders vielversprechend sein werden, so Erik Knutzen, CIO Multi Asset Class bei Neuberger Berman.Im Rahmen der jährlichen Investment-Konferenz Solving würden die Experten traditionell die Frage stellen, welche Asset-Klassen im kommenden Jahr besonders vielversprechend sein würden. Das seien die Ergebnisse für dieses Jahr:51 Prozent der Teilnehmer würden Aktien als die führende Asset-Klasse sehen. Darauf würden Rohstoffe mit 43 Prozent der Stimmen folgen - letztes Jahr seien es nur 19 Prozent gewesen. Auch für Geldmarktanlagen seien die Teilnehmer optimistischer: Ihr Anteil sei von 3,5 Prozent auf 5 Prozent gestiegen. Auf dem letzten Platz lägen Anleihen mit gerade einmal 1 Prozent. Im Jahr 2019 hätten noch 17,2 Prozent der Teilnehmer Anleihen für vielversprechend gehalten, seitdem sei der Anteil jedoch kontinuierlich gefallen.Geld- und Fiskalpolitik würden nicht weiter gelockert, sondern allmählich gestrafft - nachdem die Notenbanken mehr als zehn Jahre lang gegen Disinflation und schwaches Wachstum angekämpft hätten. Den Finanzmärkten solle daher mehr Liquidität entzogen werden - und das so schnell wie noch nie zuvor.Der Grund für diese Straffung sei die Inflation: Die Experten würden zwar nicht glauben, dass sie so hoch bleibe wie jetzt, aber doch mit einer strukturell höheren Teuerung als in den letzten 20 Jahren rechnen. Für ihre höheren Inflationserwartungen gebe es eine Reihe von Gründen. Einer davon sei aber besonders wichtig: die Energiewende.Es überrasche daher nicht, dass Anleihen bei den Konferenzteilnehmern nicht in Mode seien.