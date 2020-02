Boston (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen an einen größeren Politikwechsel durch die Merkel-ähnliche Nachfolgerin waren insbesondere in Fiskal- und Eurozonenfragen sehr gering, so Elliot Hentov, Leiter des Policy Research bei State Street Global Advisors, zur aktuellen politischen Lage in Deutschland und deren Auswirkungen auf den Markt.



Nun erscheine eine ernsthafte Möglichkeit, dass die nächste deutsche Regierung bei den staatlichen Investitionen, der Besteuerung und der verstärkten Integration der Eurozone vorankomme - ganz zu schweigen von der grünen Politik, die laut Umfragen in der Regierungsbeteiligung zu erwarten sei. Gleichzeitig bestehe jedoch die Gefahr, dass sich Deutschland weiter polarisiere und in Bezug auf politische Initiativen noch mehr stagniere. Schließlich werfe die Frage der Nachfolge auch die Möglichkeit auf, dass die Wahlen bereits 2020 statt 2021 stattfinden würden, was vielleicht einige längerfristige Trends vorwegnehmen könnte - alles in allem sollten Investoren der deutschen Politik früher als später mehr Aufmerksamkeit schenken. (13.02.2020/ac/a/m)





