Je nach Ausrichtung der Investoren sind neben Datenbanken und Ratings von Drittanbietern die Berichterstattung der Unternehmen und der direkte Austausch mit ihnen die Hauptquellen für nichtfinanzielle Informationen. Dabei ist es für die Nutzung der Informationen wichtig, dass die bereitgestellten Informationen wesentlich, relevant, zuverlässig, vergleichbar und im Zeitverlauf konsistent sind. Insbesondere suchen die Investoren aber nach Zusammenhängen zwischen den unterschiedlichen Informationen, vor allem nach Verbindungen zwischen den nichtfinanziellen Informationen und den Finanzzahlen.



Vor allem Letzteres ist aktuell in Unternehmensberichten in Deutschland nach Einschätzung der Investoren nur selten der Fall. Eine integrierte Berichterstattung könnte dazu beitragen, die benötigten Informationen in einem nützlichen Format zur Verfügung zu stellen, welches nichtfinanzielle und finanzielle Ergebnisse miteinander verknüpft. Am Rahmenwerk des IIRC für eine solche integrierte Berichterstattung schätzen die Befragten insbesondere die Hervorhebung des Geschäftsmodells und die Anerkennung verschiedener Kapitalformen zur Abbildung des Unternehmenswerts, aber auch die Konnektivität von Informationen, die langfristige Ausrichtung und das integrierte Denken, das sich aus der Einführung einer integrierten Berichterstattung ergibt.



INTEGRIERTE BERICHTERSTATTUNG IN DEUTSCHLAND BISHER UNÜBLICH



Im Gegensatz zu verschiedenen anderen Ländern ist diese Form der Berichterstattung in Deutschland bisher kaum verbreitet. Ändern könnten dies aus Sicht der Befragten insbesondere ein erhöhter Druck auf die Unternehmen aufgrund der steigenden Nachfrage durch Investoren sowie die Weiterentwicklung von diesbezüglicher Regulierung und Standards, insbesondere auf internationaler Ebene, wie es aktuell etwa seitens der EU geschieht.



"Der Schritt zu einer integrierten Berichterstattung ist für Unternehmen in Deutschland gar nicht allzu groß", erklärt Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und CEO von Kirchhoff Consult. "Sie bauen auf einer umfangreichen und ausgereiften Berichterstattung auf - gerade im internationalen Vergleich. Wichtig ist es vor allem, die Verknüpfungen der nichtfinanziellen Informationen mit ihren letztlich finanziellen Auswirkungen verstärkt aufzuzeigen."



MIT BERICHTERSTATTUNG VERTRAUEN AUFBAUEN



Den Investoren würde das helfen, die Chancen und Risiken der Unternehmen besser zu beurteilen und mehr Gewissheit bei ihrer Einschätzung der möglichen künftigen Performance - und damit des Unternehmenswerts - zu bekommen. "Das Vertrauen der Investoren in die Unternehmen aufzubauen und zu stärken, war immer schon eine Kernaufgabe der Berichterstattung. Es ist ermutigend zu sehen, dass das Verhalten von Investoren in Deutschland und international eine Entwicklung einschlägt, die eine größere Bandbreite an Werttreibern berücksichtigt und wir werden weiterhin mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Informationen robust, effektiv und vergleichbar sind", betont Charles Tilley, CEO des IIRC.



Für die Studie wurden Expertengespräche mit zwölf institutionellen Investoren geführt, deren Investmenthäuser zusammen Kapitalanlagen von mehr als 1,4 Billionen EUR repräsentieren. Die Investoren kommen aus dem deutschsprachigen Raum (elf aus Deutschland, einer aus der Schweiz) und haben ganz unterschiedliche Rollen in ihren Unternehmen. Unter ihnen finden sich Buy-Side- und Sell-Side-Investoren sowie Risiko-Management-Spezialisten. Sie vertreten teilweise globale Finanzdienstleister, teilweise aber auch Family Offices oder Investment- oder Bewertungsberatungen. Manche von ihnen haben einen Mainstream-Fokus, während andere im Bereich ESG oder als Impact-Investoren aktiv sind. In den Interviews ging es um Arten, Quellen und Nutzungsverhalten von nichtfinanziellen Informationen, ebenso wie um nützliche Charakteristika von Berichten mit nichtfinanziellen Informationen sowie die Vorzüge einer integrierten Berichterstattung und Möglichkeiten zu deren weiterer Verbreitung.UNTERNEHMENSBERICHTE ALS WICHTIGE INFORMATIONSQUELLE - MIT DEFIZITEN