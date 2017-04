NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN US0138721065 / WKN A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & Chairman:

Klaus Kleinfeld



(04.04.2017/ac/a/n)

Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass sich der Markt hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Aluminiumpreise zu große Sorgen mache. Nach den Kursschwächen bei den Aktien von Alcoa Corp. biete sich Investoren nun eine gute Kaufgelegenheit.Der aktuelle Aktienkurs preise deutlich zu niedrige Preise für Aluminium ein. Damit befinde sich die Alcoa-Aktie in einer besseren Position um einer möglichen Commodity-Preisschwäche etwas entgegen setzen zu können. Während die Abwärtsrisiken begrenzt seien, bestehe auf längere Sicht Potenzial für steigende Commodity-Preise, so die Einschätzung des Analysten Evan Kurtz.Die Analysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Alcoa-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 43,00 USD.