Sechs Monate nach dem Brexit-Schock sei das Wachstum auf dem europäischen Kontinent und in Großbritannien bemerkenswert stark. In Frankreich und Italien lasse ein richtiger Aufschwung zwar noch auf sich warten, aber in anderen Ländern entwickle sich die Wirtschaft sehr erfreulich. 2015 habe es Zweifel in Bezug auf Deutschland gegeben. Die Wirtschaft des Landes sei 2016 aber kräftig expandiert, und in Spanien, Irland und den Niederlanden habe sich ein ähnliches Bild gezeigt. In allen genannten Ländern seien die Löhne und Gehälter gestiegen und die Arbeitslosenzahlen zurückgegangen. Die Privathaushalte seien zuversichtlicher, und die Binnennachfrage sei robust.



Auch in Europa sollte es ein höheres nominales Wirtschaftswachstum geben, hauptsächlich dank steigender Erzeugerpreise. Die Diskussion über eine mögliche Deflation sei vorbei, und niemand plädiere für weitere Sparmaßnahmen - auch nicht die Europäische Zentralbank (EZB). Ganz im Gegenteil: Selbst Deutschland werde so wie die Niederlande seine Wirtschaft mit begrenzten, aber konkreten finanzpolitischen Maßnahmen stützen. Für eine Normalisierung sei es allerdings noch zu früh, und die EZB habe ihr Anleihekaufprogramm bis Ende 2017 verlängert, auch wenn sie das monatliche Volumen von 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro verringert habe. Sie habe zudem ihre Bereitschaft unterstrichen, erforderlichenfalls mehr zu tun.



Die wirtschaftlichen Aussichten seien jetzt klarer zu erkennen. 2017 sei aber ein Jahr, in dem etliche wichtige Wahlen stattfinden würden. In Frankreich werde im April/Mai ein neuer Präsident gewählt. In den Niederlanden würden im März Parlamentswahlen stattfinden, und Deutschland folge im Herbst. Auch in Italien dürften die Bürger wieder zu den Wahlurnen gerufen werden. Unternehmen und internationale Anleger könnten sich vom unsicheren Ausgang dieser Wahlen abschrecken lassen - ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten, den Brexit in die Tat umzusetzen.



Die Schwellenländer würden zu den nominalen Wachstumsraten beitragen. Nach dem drastischen Ölpreisrückgang in 2015/16 werde man ein paar Monate abwarten müssen, wie sich die im November von der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) erreichte Vereinbarung auswirken werde. Die Wachstumsdynamik in den Schwellenländern sei ziemlich schwach, und China, die wichtigste Wachstumslokomotive, sei in den Hintergrund getreten. In den USA könnte sich die Schieferölförderung von ihrem massiven Rückgang erholen. Die Kosten seien gesunken, und die Öl fördernden Unternehmen könnten inzwischen schon bei einem Preis von 50 US-Dollar pro Barrel Gewinne erzielen.



Auch wenn jedes Rohstoff erzeugende Land ein Sonderfall sei, würden alle mit denselben Schwierigkeiten kämpfen. Und einige hätten ihre Situation durch Misswirtschaft verschlechtert. Obwohl das Schlimmste vorbei zu sein scheine, seien die Aussichten unsicher, und Chinas Übergang zu einem anderen Wirtschaftsmodell werde seine Lieferanten zu radikalen Veränderungen zwingen.



Mexiko, Indien, Vietnam und die Philippinen hätten 2016 allesamt kräftiges Wachstum, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen verzeichnet. Ein moderater Anstieg der Rohstoffpreise werde ihnen nicht schaden. Alle Schwellenländer würden aber unter den Auswirkungen eines aufwertenden US-Dollars auf ihre Schuldendienstzahlungen zu leiden haben.



Angesichts des Börsencrashs von 2015 sei Chinas Erfolg bei der Stabilisierung seiner Wirtschaft die vermutlich bemerkenswerteste Entwicklung in 2016 gewesen. Die Verlagerung in Richtung Dienstleistungen und Binnenkonsum setze sich zulasten der Investitions- und Exporttätigkeit fort. Der Dienstleistungssektor steuere mittlerweile mehr als die Hälfte von Chinas Bruttoinlandprodukt (BIP) bei und wachse jährlich um mehr als 8 Prozent. Der wirtschaftliche Wandel des Landes wirke sich auf die Rohstoff- und Energieimporte aus. Und der Wechsel zu erneuerbaren Energien - das Land sei einer der größten Global Player im Bereich Solar- und Windenergie - habe Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte.



China lasse die Phase des Inflationsrückgangs allmählich hinter sich, und die Preise für Industrieerzeugnisse, die lange Zeit gefallen seien, hätten sich inzwischen stabilisiert. Überkapazitäten bei Kohle und Stahl würden abgebaut, und die häufig in Staatsbesitz befindlichen Unternehmen würden ihr Betriebsergebnis steigern. Die Verschuldung, die auf über 250 Prozent vom BIP geschätzt werde und weiter ansteige, könnte jedoch zu finanzieller Instabilität führen. Am meisten gefährdet seien staatseigene Industriekonzerne und Kommunen mit übermäßigen finanziellen Verpflichtungen und schwindenden Ressourcen. Dennoch sollte der Staatssektor in der Lage sein, 2017 seine Schulden zu bedienen. In einem politisch schwierigen Jahr werde Chinas Regierung alles tun, um Stabilität zu gewährleisten. (23.01.2017/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - 2017 wird kein einfaches Jahr werden, so Philippe Uzan, Chief Investment Officer bei Edmond de Rothschild Asset Management.Stattdessen werde es viele Phasen mit hoher Volatilität geben, vor allem wegen kurzfristiger Konjunktur- und Inflationstrends in wichtigen Wirtschaftsräumen und wegen des dicht gedrängten Wahlkalenders. Anleger müstsen flexibel sein, Konvexität nutzen und sehr selektiv vorgehen. Mit einem raschen Anstieg der Börsenindices in den letzten Wochen von 2016 habe der Aktienmarkt bereits Anlauf für das neue Jahr genommen. Diese Beschleunigungsphase stelle keinesfalls eine unüberwindliche Hürde dar und ist sicher noch nicht vorbei.Seit 2009 betrage die reale Wachstumsrate in den USA 2,1 Prozent jährlich und liege damit unter dem Niveau früherer Konjunkturzyklen. Donald Trump habe seine Absicht bekundet, die Konjunktur richtig anzukurbeln, und zwar hauptsächlich mit finanzpolitischen Reformen, Infrastrukturprojekten und höheren Staatsausgaben. Dass die Republikaner im Kongress das Sagen hätten, heiße aber nicht unbedingt, dass die von Trump geplanten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt würden. Denn die Republikanische Partei sei immer noch ein Hort konservativer Finanzpolitik.Zunächst sei es lediglich eine Annahme, dass das reale Wachstum kräftig zunehmen werde. Dass die nominalen Wachstumsraten steigen würden, sei aber fast sicher, weil sich der Preisauftrieb der Zielmarke der US-Notenbank FED von zwei Prozent nähere. Die USA hätten sich im Sommer 2016 von rückläufigen Inflationsraten verabschiedet. Deshalb habe die FED ihre Leitzinsen letzten Dezember um einen viertel Prozentpunkt angehoben, zum zweiten Mal seit Dezember 2015. Zur Begründung habe sie ausdrücklich auf die Inflationserwartungen und die gute Arbeitsmarktlage verwiesen.Für die FED sei es unverzichtbar, Kurs auf eine Normalisierung der Geldpolitik zu nehmen. Dies sollte ein allmählicher Übergang sein. Doch die Pläne der neuen US-Administration, die Wirtschaft durch die Finanzpolitik zu stimulieren, könnte die FED ermutigen, rascher zu reagieren. Bisher gehe die Notenbank allerdings sehr behutsam vor, und es sei bislang nicht wahrscheinlich, dass höhere Zinssätze ein ernsthaftes Risiko für den Konjunkturzyklus darstellen würden. 2017 sollte ein weiteres Wachstumsjahr werden.