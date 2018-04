- Der starke Anstieg der Emissionen von Schatzanweisungen nach der Anhebung der US Schuldenobergrenze; und

- Die Rückführung von US-Dollar von US-Unternehmen. Diese stehe teilweise im Zusammenhang mit der Steuer gegen die Aushöhlung der Bemessungsgrundlage und gegen Missbrauch ("Base Erosion and Anti-Abuse Tax"; BEAT), die es nach der Steuerreform von Dezember 2017 für nichtamerikanische Unternehmen teurer mache, an Offshore-Märkten US-Dollar über Cross Currency Swaps aufzunehmen.



Darüber hinaus könnten die Analysten keine Anhaltspunkte für ähnliche Bewegungen bei anderen Währungspaaren feststellen: ein weiterer Beleg für ihre These, dass dies ein für US-Dollar spezifisches Phänomen sei.



Das wesentliche Risiko bestehe nach Meinung der Analysten darin, dass die Schwäche des US-Dollars an Offshore-Märkten zu einer starken Aufwertung des US-Dollars führe, die nach ihrem Erachten im aktuellen Umfeld weiteren Druck auf risikobehaftete Anlagen ausüben würde. Insgesamt würden sie die starken Veränderungen dieses Spreads nicht als systemisch betrachten, und sie würden die Situation genau beobachten, um zu erkennen, ob der starke

Anstieg der Finanzierungskosten von US-Dollar an Offshore-Märkten die Währungsdynamik beeinflusse.



Handel - eher markige Worte als Taten



Die zunehmende Bedrohung durch Protektionismus fördere Unruhe an den Märkten. Die Wahrscheinlichkeit eines ausgewachsenen Handelskrieges sei in den letzten Wochen größer geworden, nachdem die USA Zölle auf die Einfuhr von Stahl, Aluminium und chinesischen Waren im Wert von etwa 60 Mrd. US-Dollar erhoben hätten und China mit der Auferlegung von Zöllen auf Waren aus den USA im Wert von 50 Mrd. US-Dollar reagiert habe.



Die Analysten hätten sich seit dem Herbst letzten Jahres auf die Gefahr eines zunehmenden Protektionismus konzentriert und seien daher der Ansicht gewesen, dass die derzeitigen NAFTA-Neuverhandlungen einen guten Ersatz für den breiten Ansatz der Trump-Regierung bieten würden (siehe NAFTA 2.0: Die Auswirkungen seien unwahrscheinlich in Nordamerika enthalten sein). Betrachte man dieses Thema aus diesem Blickwinkel, so scheine sich ein Verhandlungsmuster abzuzeichnen. Die USA würden starke medienwirksame Forderungen stellen, zugleich mit Abbruch der Verhandlungen drohen, um letztlich die eigenen Forderungen abzuschwächen. Dies geschehe anscheinend gerade bei der Einhaltung der ‚Ursprungsklausel‘ der NAFTA. Und auch bei Stahl und Aluminium lasse sich dieses Verhalten wieder finden: Nach der Bekanntgabe weitreichender Zölle und der darauf folgenden Aufklärung über mögliche Vergeltungsmaßnahmen von Handelspartnern wie der EU hätten die USA eine Liste von Ausnahmen angekündigt, zu der auch ihre wichtigsten Handelspartner für diese Materialien gehören würden.



Die Analysten seien der Ansicht, dass die Ankündigungen von Präsident Trump darauf abzielen würden, seiner Anhängerschaft zu signalisieren, dass er Protektionismus ernst nehme. Die abschließenden Ergebnisse seien jedoch viel nachgiebiger als die ursprünglichen Forderungen. Nachdem nun China seine Gegenmaßnahmen für die US-Zölle verkündet habe, sei nun die Trump-Regierung am Zug und müsse entscheiden, ob sie den Konflikt eskalieren lassen wolle.



Inflation - das in Vergessenheit geratene Risiko



Angesichts der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten hätten die Inflationsrisiken die Sorgen der Anleger in den Hintergrund gedrängt. Dies sei interessant, wenn man bedenke, dass die überraschende Stärke des Lohnwachstums in den USA für die Einleitung der ersten Phase der Marktkorrektur Anfang Februar verantwortlich gemacht worden sei. Das moderate Lohnwachstum im März-Bericht trage möglicherweise dazu bei, Inflationssorgen zu mildern. Die seit langem vertretene Ansicht der Analysten, dass die Inflation in diesem Jahr anziehen werde, bleibe jedoch intakt, und sie würden weiterhin davon ausgehen, dass sich der Inflationsdruck ab Mitte des Jahres verstärken dürfte (siehe Inflationsrisiken würden steigen, da die US-Konjunkturschwäche abnehme). Sie würden glauben, dass die anhaltende Straffung des Arbeitsmarktes, bei der der Markt gerade nicht im Gleichgewicht sei, Druck auf das Lohnwachstum und die Inflation ausüben werde. Darüber hinaus würden die Abwertung des

US-Dollar und die Verteuerung der Rohstoffpreise im vergangenen Jahr nach ihrem Erachten auch eine Rolle bei der Erhöhung der Kerninflation spielen (siehe Rohstoffpreise und Inflation). Dies werde die US-Treasury-Renditen über die Inflationserwartungen weiter unter Druck setzen und untermauere ihre Einschätzung, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr noch drei Mal erhöhen werde.



Risikoaversion, US-Treasuries und US-Dollar - Ausländer meiden immer noch US-Treasuries



Das Verhalten des US-Dollars und der US-Treasuries sei in der jüngsten Episode der Risikoaversion der Anleger sehr interessant zu beobachten gewesen. Normalerweise würden eine höhere Risikoaversion und ein Aktienverkauf zu einer erhöhten Nachfrage nach beiden Vermögenswerten führen, was zu Kursgewinnen führe. Im aktuellen Abverkauf am Markt sei der US-Dollar jedoch stabil geblieben, nachdem er seit etwa einem Jahr einen Abwertungstrend verzeichnet habe, während die Renditen von 10-jährigen US-Treasuries seit Februar weitgehend stabil gewesen seien und in der vergangenen Woche nur um etwa 10 Basispunkte nachgegeben hätten (zum Zeitpunkt des Schreibens). Gegenüber dem Rückgang um circa. 30 Basispunkte bei Bundesanleihen, britischen Gilts, kanadischen und australischen Anleihen seit Mitte Februar sei dieser nur gering. Dies weise darauf hin, dass einige der Faktoren, die zur Abwertung des US-Dollars und zum Anstieg der Renditen von US-Treasuries geführt hätten, wahrscheinlich immer noch im Spiel seien. Dies habe zur Folge, dass die Nachfrage von Ausländern nach diesen Vermögenswerten nach wie vor schwach sei, was teilweise auf die politische Unsicherheit und die Kosten der Absicherung zurückzuführen sei.



Die gedämpften Bewegungen des US-Dollar und der US-Treasuries könnten sich auf Anleger auswirken, die sich auf diese historischen Beziehungen verlassen würden, um ihr Portfolio abzusichern; In der Vergangenheit hätten sinkende Renditen und steigende Anleihekurse die Anleger in Zeiten fallender Aktienmärkte teilweise entschädigt. Darüber hinaus deute es darauf hin, dass, sobald sich die Risikostimmung stabilisiere, dass der US-Dollar weiter abwerte und die Renditen von US-Treasuries weiter nach oben driften würden.



Auswirkungen auf Investitionen



Aus Sicht der Analysten sei das gute Investitionsumfeld aus dem Jahr 2017 vorbei. Sie würden jedoch angesichts des weiterhin positiven makroökonomischen Umfelds mit anhaltend robustem weltweitem Wachstum und steigenden Zinsen an ihrem positiven Ausblick für risikoreiche Anlagen vorerst festhalten. In Anbetracht der höheren Volatilität und politischen Unsicherheiten, müssten Anleger ihr Engagement im Zuge der sich im aktuellen Umfeld möglicherweise ergebenden Chancen kritisch prüfen. Darüber hinaus würden die Analysten bei Schwellenländern vorsichtig bleiben. Das erhöhte Risiko eines Handelskrieges dürfte hier weiter auf der Performance lasten, bis sich die Unsicherheiten verringern würden. (Ausgabe April 2018) (06.04.2018/ac/a/m)





