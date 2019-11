Worum handelt es sich bei einem Wertpapierkredit?

Darlehenssumme oftmals 5.000 bis 100.000 €

Fest vereinbarte Laufzeit

Monatliche Ratenzahlung

Besicherung durch Wertpapiere

Verpfändung der gekauften Wertpapiere als Sicherheit

Der Wertpapierkredit fällt in die Gruppe der sogenannten besicherten Darlehen. Das bedeutet, dass es sich nicht um einen Blankokredit handelt. Stattdessen ist der Kreditnehmer dazu verpflichtet, die von der Darlehenssumme erworbenen Wertpapiere gegenüber dem Kreditgeber zu verpfänden. Daraus resultiert, dass sich der Kreditgeber im Schadensfall an den Wertpapieren bedienen könnte. Dies würde so aussehen, dass die Aktien oder sonstigen Wertpapiere aus dem Depot verkauft würden. Der Kreditgeber erhält den Erlös, um damit die offene Forderung aus dem Wertpapierkredit zu begleichen.



In aller Regel können die gekauften Wertpapiere nicht in vollem Umfang als Sicherheit angesetzt werden. Dies trifft insbesondere auf Aktien, Fonds und Anleihen von Emittenten zu, die keine hervorragende Bonität haben. In diesem Fall setzen Banken und Broker in der Regel einen sogenannten Beleihungssatz zwischen 40 und 80 Prozent an. Das bedeutet, dass eine Aktie mit einem aktuellen Gegenwert von beispielsweise 10.000 Euro nur mit 6.000 oder 7.000 Euro als Beleihungswert angesetzt wird.



Was kostet ein Wertpapierkredit?

Die Kosten eines Wertpapierkredites belaufen sich in erster Linie auf die zu zahlenden Zinsen. Wie hoch der Zinssatz ist, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab. Eine wichtige Rolle spielt insbesondere die Bonität des Kreditnehmers, aber ebenfalls die Sicherheit. Darlehenssumme und Laufzeit können ebenfalls Einfluss auf die Kosten haben. Im Durchschnitt werden Wertpapierkredite aktuell zu Zinssätzen zwischen meistens 3,9 und 7,9 Prozent vergeben. Ein Vergleich der Angebote (z.B. unter www.kreditvergleich24.com) ist daher sinnvoll und hilft Ihnen, Kosten einzusparen.



Zusammenfassend lässt sich zum Wertpapierkredit festhalten, dass es sich um eine gute Möglichkeit handelt, ein Investment in Aktien, Anleihen oder Fonds auf Kreditbasis zu finanzieren. Dies bietet sich an, falls nicht genügend Eigenkapital zur Verfügung steht. Aufgrund der positiven Entwicklung an den Börsen lässt sich oftmals mit dem Investment auch nach Abzug der Zinskosten für den Wertpapierkredit noch eine gute Rendite erzielen.









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Zeiten steigender Börsen ist es für eine zunehmende Anzahl von Anlegern interessant, Aktien zu erwerben. Nicht immer ist zu diesem Zeitpunkt ausreichend Kapital vorhanden, um das gewünschte Investment tätigen zu können. Daher suchen Anleger häufiger nach einer passenden Finanzierung, die manche Banken und Brokern in Form eines Wertpapierkredites zur Verfügung stellen.Der Wertpapierkredit ( https://www.fr.de/wirtschaft/geld-leihen-aufs-depot-10962706.html ) ist ein spezielles Darlehen, welches in die Gruppe der Ratenkredite (https://www.kreditvergleich24.com/kreditformen/ratenkredit/) fällt. Allerdings ist der Verwendungszweck nicht freigestellt, wie es bei normalen Konsumentenkrediten der Fall ist. Stattdessen dient der Wertpapierkredit ausschließlich dazu, dass der Kreditnehmer von dem Geld Aktien, Anleihen oder sonstige Wertpapiere kaufen kann. Der Wertpapierkredit beläuft sich demnach auf die Summe X und muss innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes in monatlichen Raten zurückgezahlt werden.