Neue Produkte und Services

Schon wenige Wochen darauf handelten US-Kunden auf PayPal mit den Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash. Noch in diesem Jahr soll der Service auch nach Europa kommen. Besondere Hoffnung soll zudem die für 2021 geplante Funktion, Kryptowährungen als Zahlungsmittel innerhalb des PayPal-Netzes anzubieten, schüren. Damit sollen die aktuell über 350 Millionen Nutzer bei den rund 26 Millionen Händlern im PayPal-Netzwerk mit Bitcoin und Co. bezahlen können.



Der Zahlungsdienstleister setzt damit auf einen Trend, der sich bereits seit geraumer Zeit abzeichnet. So ist es schon heute an diversen Stellen im Netz möglich, Zahlungen mit der digitalen Währung zu tätigen. Das Reiseunternehmen Expedia ermöglicht es beispielsweise, Reisen mit Bitcoin zu buchen. Daneben setzt auch der Lieferservice Lieferando bereits seit längerem auf Bitcoin als Zahlungsmittel. Mit verschiedenen Kreditkarten wie von Bitwala und TenX ist es zudem bereits möglich, Kreditkartenzahlungen mit Bitcoin zu tätigen, die in nahezu jedem Shop angenommen werden. Auch die beiden ePayment-Anbieter Neteller und Skrill unterstützen Bitcoin-Zahlungen. Die Anbieter, die sich vor allem auf die iGaming-Branche spezialisieren, ermöglichen es, das eWallet mithilfe der digitalen Währung aufzuladen, um damit zum Beispiel im twin Online Casino, an einem der besten Echtgeld Spielautomaten zu spielen. Damit ist es sogar möglich, mithilfe von Bitcoin Spiele zu spielen. PayPal würde dies mit der Einführung der digitalen Assets als Zahlungsmittel bei rund 26 Millionen Händlern auf eine neue Stufe heben.



Investition in die Mitarbeiter

Bereits im Jahr 2017 soll die PayPal-Geschäftsführung erkannt haben, dass sich die Mitarbeiter des Konzerns finanziellen Herausforderungen gegenübersahen. Es wurde infolgedessen 2018 eine Umfrage unternommen, die ergeben haben soll, Mitarbeiter würden kaum genug Geld verdienen, um sparen zu können. Dies, obwohl PayPal eigenen Aussagen zufolge Löhne im oder über dem Marktpreis zahlen würde. CEO Dan Schulman soll es als Mittelpunkt seines Führungs-Ethos sehen, die Mitarbeiter zu priorisieren. So seien die besten Mitarbeiter der Grundstein einer großartigen Firma.



Daraufhin wurde entschlossen, mehrere Millionen Dollar zu investieren, um Mitarbeitern bessere Löhne und Unterstützungsleistungen zu zahlen. Im Zuge dessen sollen die Kosten für die Gesundheitsvorsorge für die Mitarbeiter um über die Hälfte reduziert und Entlohnungen um durchschnittlich 7 Prozent erhöht worden sein. Als weiterer Zuschuss wurden zudem Unternehmensanteile vergeben.



Aussagen der Geschäftsführung zufolge sollen diese Maßnahmen die Mitarbeiterzufriedenheit maßgeblich verbessert haben. Dies soll einer der Kernfaktoren gewesen sein, die dem Unternehmen zu dem rekordbrechenden Erfolg verholfen haben. So soll die Produktivität der Mitarbeiter gestiegen sein, was wiederum dazu beitrug, der erhöhten Nachfrage 2020 zu begegnen. Ein Grund der höheren Effektivität der Mitarbeiter sollen geringere Geldsorgen gewesen sein. Zudem sollen deutlich mehr Mitarbeiter bei einer Umfrage angegeben haben, dass sie längerfristig beim Unternehmen bleiben wollen würden. Auch das soll Erfolgstreiber gewesen sein: Denn gute Mitarbeiter zu behalten, sei wesentlich für den Unternehmenserfolg.



Während einer der unsichersten Zeiten der modernen Geschichte prescht PayPal nach vorn. Mit neuen Rekordzahlen beim Umsatz, Transaktionsvolumen und Nutzern geht PayPal als Gewinner aus dem Jahr 2020 hervor. Dies soll die Geschäftsführung den Investitionen in neue Produkte und ihre Arbeitskräfte zu danken haben.









