Hans Slob, Senior Portfolio Manager bei NN Investment Partners, sage: "Investitionen in F&E sind ein entscheidender Faktor für die langfristige Rentabilität von Unternehmen. Sie spiegeln deren Bereitschaft wider, sich an ein sich wandelndes Wettbewerbsumfeld anzupassen und ihm voraus zu sein. Wir sehen einen klaren Zusammenhang zwischen gut angelegten Investitionen in F&E und nachhaltigem Wachstum, das durch innovative neue Produkte und Prozesse sowie eine verbesserte operative Produktivität entsteht."



Slob ergänze: "In unserem eigenen Portfolio ist der Halbleiterkonzern ASML ein Paradebeispiel dafür, wie kontinuierliche und erhöhte F&E-Ausgaben über einen sehr langen Zeitraum Innovationen, eine unangefochtene Führung bei den Marktanteilen und eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Stakeholder - einschließlich Chiphersteller, Zulieferer, Mitarbeiter und Endverbraucher - vorangetrieben haben."



Aktives Management sei der Schlüssel zum Erkennen von Investmentchancen



Die Suche nach Unternehmen, die zu nachhaltigen Compoundern würden, sei schwierig. Es gebe keine einfache Formel, die erkennen lasse, ob die Investitionen, die ein Unternehmen jetzt tätige, sein Marktpotenzial erhöhen oder seinen Kundenstamm erweitern würden. Investoren könnten ihre Chancen erhöhen, langfristig erfolgreiche Unternehmen zu identifizieren, indem sie einen aktiven Ansatz verfolgen und die Unternehmen durch enge Zusammenarbeit kennenlernen würden. Investoren sollten auch die Intensität der F&E-Tätigkeiten, sowie das Wachstum der Ausgaben genau im Auge behalten. Auf diese Weise könnten sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie das Unternehmen bei F&E ticke und welche Ziele es anstrebe.



Echtes nachhaltiges Wachstum



Es gebe eine eindeutige Verbindung zwischen hohen F&E-Investitionen und einem besseren Nachhaltigkeitsprofil. Um die dringendsten sozialen und ökologischen Probleme zu lösen, seien hohe Investitionen in nachhaltige Lösungen notwendig. So arbeite beispielsweise der niederländische Halbleiterausrüster ASML an einem neuen Wafer-Stepper, der Wafer um 60% energieeffizienter mache.



Slob füge hinzu: "Einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu leisten und sich mit ESG-Themen zu beschäftigen, ist ein Schlüsselindikator für die künftige Performance. Entwicklungen wie die Verlagerung auf Cloud-Computing, welches im Vergleich zu herkömmlichen Computersystemen deutlich weniger Emissionen verursacht, zeigen, dass Unternehmen, die zu wenig in Forschung und Entwicklung investieren, zwar Kosten sparen - aber auf Kosten der Zukunft." (26.05.2021/ac/a/m)





