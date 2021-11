NASDAQ-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:

364,15 USD -0,35% (09.11.2021, 22:00)



ISIN Intuitive Surgical-Aktie:

US46120E6023



WKN Intuitive Surgical-Aktie:

888024



Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

IUI1



NASDAQ Ticker-Symbol Intuitive Surgical-Aktie:

ISRG



Kurzprofil Intuitive Surgical:



Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) ist ein US-amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen, das automatisierte Operations-Systeme herstellt. Das bekannteste Produkt von Intuitive Surgical Inc. ist das Da-Vinci-System. Intuitive Surgical Inc. ist in den Indices NASDAQ 100 und S&P 500 vertreten. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intuitive Surgical-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Herstellers von Roboter-gestützten Operationssystemen Intuitive Surgical Inc. (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intuitive Surgical habe sehr ordentliche Geschäfte gemacht. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen. Man habe guten Ausblick gegeben. Intuitive Surgical sei aber mittlerweile so teuer, dass sich das kaum noch rechtfertigen lasse. Wenn man bei der Intuitive Surgical-Aktie dabei ist, soll man einen Teil der Gewinne rausnehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.11.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Intuitive Surgical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intuitive Surgical-Aktie:313,80 Euro -0,48% (09.11.2021, 21:56)